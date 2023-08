‘Inverno #TônoRio’ é sucesso em Barra Mansa

Barra Mansa – A população de Barra Mansa aproveitou o fim de semana no Corredor Cultural, no Centro, onde aconteceu o ‘Inverno #TônoRio’, uma ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio, com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, e da Fundação Cultura.

Um container instagramável itinerante foi montado no local e ao longo de quatro dias, levou diversão e cultura ao público. Houve exibição de filmes do Festival de Cinema de Vassouras, e na programação noturna, shows musicais. No domingo, dia 20, o encerramento ficou por conta do cantor Vitão.

A gerente de Turismo, Bhella Santos, avaliou como positiva a realização do ‘Inverno #TônoRio’ no município. “Tivemos um retorno muito bom das pessoas, foi incrível ver como tanta gente curtiu o evento. Foi um ambiente muito atrativo, que teve momento de mostrar a história de nossa cidade, através de vídeos que contaram mais sobre Barra Mansa e sua cultura. Ainda tivemos exibições de filmes e à noite, shows com artistas que animaram bastante”, destacou.

O produtor executivo e que faz atendimento inloco no evento, Pedro Trajino, parabenizou Barra Mansa pela receptividade e valor dado ao projeto. “Nos surpreendeu de uma maneira incrível. A primeira cidade com público estimado alcançado no primeiro dia e esse público se sustentou nos dias subsequentes. A equipe operacional do #TôNoRio amou Barra Mansa”, disse, ressaltando ainda que o público nos quatro dias de evento foi de cerca de 5 mil pessoas.