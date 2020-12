Itatiaia divulga o resultado preliminar da Chamada Pública da Lei Aldir Blanc

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2020, 07:55 horas

Ao todo foram 74 inscritos e 66 classificados

Itatiaia- O resultado preliminar do Edital de Chamada Pública Nº 001/2020, referente a premiação de produção cultural da Lei Emergencial Aldir Blanc (Lei 14.107, de 29/06/2020) já está à disposição dos candidatos e podem ser consultados no site da Prefeitura de Itatiaia no endereço: https://itatiaia.rj.gov.br/arquivos/downloads/1231/1231_18122020171736.pdf

A premiação teve o objetivo de selecionar produções nas mais diversas áreas culturais, como música, literatura, artes visuais, audiovisual, dança, teatro, circo, moda, museus, cultura alimentar, expressões culturais populares (artesanato) e gestão cultural, que posteriormente serão apresentadas a população por meio das redes oficiais da Prefeitura.

Ao todo foram 74 inscritos e 66 classificados. O projeto foi voltado para pessoas físicas, maiores de 18 anos e pessoas jurídicas, domiciliadas no município de Itatiaia e com atuação comprovada na área cultural, há no mínimo dois anos.

Recursos

Segundo informações da secretaria de cultura, os candidatos não classificados que desejarem entrar com recurso contra o resultado preliminar de seleção poderão fazer no prazo de três dias corridos da publicação. É necessário que o recurso seja objetivamente fundamentado e enviado exclusivamente via correio eletrônico: aldirblancitatiaia@gmail.com, tendo no assunto: RECURSO PARA O EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020.

O formulário para apresentação de recurso deverá ser preenchido, conforme modelo disponibilizado no Anexo III do edital, além de datado, assinado e enviado até às 18h do dia 21 de dezembro. Os recursos serão julgados no prazo de dois dias úteis a contar do término do prazo de envio de recurso.

Resultado final

O resultado final está previsto para sair no dia 23 de dezembro. Para a apresentação dos projetos, prevista para o final de janeiro, é importante que ao gravar, os vencedores observem os protocolos de segurança da Covid-19, como manter o distanciamento.