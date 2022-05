Itatiaia participará do projeto “Cicloturismo da Região Sul Fluminense”

Matéria publicada em 12 de maio de 2022, 17:51 horas

Itatiaia- O município de Itatiaia participará do Circuito Sul Fluminense de Cicloturismo, iniciativa da Agência Líder de Desenvolvimento Regional do Médio Paraíba, cujo objetivo é ligar as cidades da Região Sul Fluminense, através de um circuito turístico, que poderá ser feito de bicicleta. O projeto compreende 11 cidades entre as regiões do Vale do Café e Agulhas Negras, totalizando aproximadamente 450 quilômetros de rota.

A criação do circuito tem ainda a intenção de criar maior contato com o meio ambiente e com a cultura de cada cidade, dando força ao turismo local, à culinária, ao comércio e às pequenas indústrias.

O secretário de Turismo, Denilson Sampaio, participou de uma reunião com representantes da agência e destacou que apoia totalmente a iniciativa e que o circuito trará muitos benefícios e mais visibilidade para a cidade.

– Este é um projeto inovador e será o primeiro roteiro de turismo integrando as cidades da região. Nós estamos muito felizes em poder ser parte do circuito. Esta e outras iniciativas consolidaram-se como importantes fontes de desenvolvimento nós, atraindo inúmeros turistas e fortalecendo ainda mais a nossa região – secretário de Turismo, Denilson Sampaio.

Em todo o trajeto serão instalados totens com QR Code, com objetivo de orientar os cicloturistas na navegação e ainda divulgar atrativos e as belezas naturais de cada região.

Como funciona um Circuito de Cicloturismo

Os circuitos são rotas planejadas e organizadas para oferecer experiências relevantes às pessoas que viajam de bicicleta. Em seu planejamento estão locais de interesse turístico referenciados, e estruturas de apoio ao viajante, tendo como foco os melhores acessos. A ideia é fazer o percurso de bicicleta, pernoitando em meios de hospedagem na rota.

Ciclovia na RJ-163

Com o objetivo de fomentar a atividade turística e fortalecer o cicloturismo em Itatiaia e incluir o municípioCircuito Sul Fluminense de Cicloturismo, a Secretaria de Turismo está em contato com a administração municipal para que seja articulado, e solicitado, junto ao DER RJ– Departamento de Estradas de Rodagem – a inclusão de ciclovias ou ciclofaixas na RJ-163.

– Essa é uma atividade que já acontece nessa via de forma espontânea e a implantação de ciclovia trará mais segurança para os ciclistas e motoristas. Além disso, vai fomentar a atividade cicloturística no território, que contribuirá ativamente para a melhoria das condições de mobilidade urbana e vem ao encontro da nossa entrada no projeto de cicloturismo – afirmou Denilson Sampaio.