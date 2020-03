Já começaram os preparativos para a festa de São José

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 13:11 horas

Itatiaia – A prefeitura de Itatiaia, por meio da Superintendência de Cultura, entre os dias 20 e 22 deste mês, dará apoio à tradicional festa de São José, que será realizada e organizada em parceria com a Igreja Matriz de Itatiaia.

Os preparativos para a cerimônia estão acontecendo com a colaboração da equipe de profissionais da Casa da Cultura, que no início da próxima semana começará a fazer a decoração do espaço para receber os estandartes artísticos.

As peças serão produzidas por alunos da escola, artesãos, artistas e pessoas ligadas à comunidade religiosa. Quem estiver interessado em participar da exposição basta solicitar o material, que está sendo distribuído gratuitamente na sede.

– Faremos a distribuição de um pedaço de algodão padrão para todos que irão participar. Esperamos que todos possam desenvolver bastante a criatividade. A novidade é que este ano iremos produzir as imagens com os santos de devoção de cada pessoa – diz o superintendente de Cultura, Rafael Fioratto.

Ainda de acordo com a pasta, os três últimos eventos geraram um acervo com mais de 60 peças de estandartes originais que ilustram a imagem do padroeiro da cidade de Itatiaia.

O prazo final para a entrega do material artístico finalizado é no próximo dia 17 (terça-feira). E a abertura oficial da festa será feita na Casa da Cultura, logo após a procissão dos estandartes, que serão levados da Paróquia de São José para serem expostos no espaço.