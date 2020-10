Jean Carlos Gomes e amigos lançam duas edições do livro ‘Canto a minha cidade’

Matéria publicada em 22 de outubro de 2020, 20:35 horas

Volta Redonda e Barra Mansa – Jean Carlos Gomes e amigos estão lançando duas edições do livro ‘Canto a minha cidade’. O Livro I é uma homenagem a Volta Redonda em poesias e fotos. Tem 70 páginas, poemas de 13 autores, orelhas assinadas pelo poeta Ruy Espinheira Filho e sai pela PoeArt Editora.

– A presente edição não é um canto a minha cidade simplesmente, é um cantar de amor, generosidade e gratidão profunda a terra em que nasci, cresci, vivo e quero descansar. É um resgate, o registro de um tempo em versos que enaltecem e engrandecem a nossa querida Volta Redonda, uma vistosa e simpática senhora que em 17 de julho de 2019 completou seus 65 anos de emancipação disse – Jean Carlos Gomes.

Segundo ele a primeira parte é composta por singelos poemas livres.

– A segunda parte é uma 2ª edição de “Exaltação a Volta Redonda”, com belíssimos poemas do saudoso poeta e professor Pedro Viana Filho, o qual tive a honra e satisfação de conhecer, conviver (de 1996 a 2010), sendo grande incentivador do meu fazer poético em minha tenra idade. Seus versos, sempre metrificados e rimados, comprovam seu total domínio, em especial da trova e do soneto, modalidades literárias que o premiaram dezenas de vezes. Sua lavra poética é da qualidade de Gonçalves Dias – detalhou.

E a terceira parte é o “Canto de amigos a Volta Redonda”, uma seleção das visões, dos jeitos peculiares com que cada um descreve, exalta sua paixão pela Cidade do Aço, sendo ou não nascidos em seu berço acolhedor. São eles: Alzira Ramos da Silva, José Huguenin, Lourildo Costa, Luciano Baptista Domingos, Márcio Castilho, Mari-Lei Nobre Ferro e Silva, Rafael Clodomiro, Renata Orlandi, Roberto Guião de Souza Lima, Thereza Salgado Lootens y Gil (in memoriam), Vicente Melo.

Livro II

“Canto a minha cidade – Barra Mansa” é um marco histórico literário, pois reúne pela primeira vez um número expressivo de poemas, em versos livres ou de forma fixa (sonetos e trovas), fotos e, ainda, alguma prosa de exaltação ao município, demonstrando, assim, a forma e maneira com que cada autor pode ver, sentir seu encanto de evocação a Barra Mansa, fazendo dela uma casa acolhedora, seu berço, sua musa, fonte inspiradora. O livro tem 100 páginas e sai pela PoeArt Editora, com apresentação de Jean Carlos Gomes, introdução do historiador Nikson Salem, comentários de Hilton Alexandre Alves da Silva e Ricardo Volpe Maciel, posfácio do escritor Diego Amaro de Almeida e orelhas assinadas pelo jornalista Vicente Melo. A foto da capa é de Paulo Dimas e as demais fotografias são do Acervo da Academia Barramansense de História.

Participam do livro: Alice Figueiredo, Oswaldo Porto, Pedro Viana Filho, Santos Levy (os quatro falecidos), Ana Maria Carvalho Alves, André Nishihara, Antônio Oliveira Pena, Daniela Alves Neves, Heloisa de Paula Alves, Heloisa Lourenço, José Huguenin, L. S. Moreira, Luan Pascoal, Maria Aparecida Araújo Silveira, Maria Luisa Silva Ramos, Mari-Lei Nobre Ferro e Silva, Mattus Silva, Mauri Alves da Silva, Menulfo Nery Bezerra, Natália Faria, Rita Procópio, Sheila Maria Leijoto, Shirley Rosa Leonardo, Terezinha Alves Crispim.

Serviço

Para adquirir os livros basta entrar em contato pelo telefone (24) 99979-3205.