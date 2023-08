Jeffeson e Suellen encantam o público na Angra Expo

Angra dos Reis – A segunda noite da Angra Expo 2023, maior festa cristã do Sul fluminense, foi repleta de música, fé e celebrações, na Praia do Anil. Nesta sexta (18), além das atrações locais, o público se animou e emocionou com o show de Jefferson & Suellen, que encerrou mais uma noite da 9ª edição do evento.

O público presente participou fervorosamente das orações e apresentações musicais, demonstrando grande expectativa para a atração principal da noite, gritando o nome do casal e cantando alguns refrões das músicas mais conhecidas da dupla.

– A expectativa está muito alta para propagar a palavra de Deus para o povo da cidade. Tenho certeza que o Senhor vai nos surpreender nesta noite, com muita benção, alegria e celebrações em Angra dos Reis – comentou a dupla Jefferson & Suellen.

A noite de fé foi aberta com a preleção do pastor Eli Vilela, seguida da apresentação de musical de seis artistas de Angra dos Reis: Miriam Dutra; João Pedro; Fernando dos Santos; Luís Carlos; Sandy Santos e Wesley Alves. Entre as apresentações houve um clamor por Angra dos Reis que trouxe orações e pedidos de positividades para os moradores. A noite ainda contou com a preleção de Luís Sueht e com uma passagem de encerramento do pastor Alex.

A Angra Expo continua neste sábado (19), terceiro e último dia de celebrações. A programação começa mais cedo, às 16h30, com a apresentação do grupo 3 Palavrinhas. Focado especialmente nos pais e nas crianças de 0 a 7 anos, o projeto nasceu para modernizar e eternizar as canções que fazem parte do universo infantil dos cristãos.

Mais tarde, o cantor Theo Rúbia fará a apresentação principal do último dia de evento. Um dos novos destaques da música gospel, filho e neto de pastor, se apaixonou pela música ainda criança, quando sua mãe o levava para os ensaios do ministério de louvor. Além de cantar, Theo também é compositor e, entre suas músicas, a mais conhecida é “Eu só Quero Sua Presença”.

A Angra Expo é realizada pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Eventos, e conta com o apoio da Comissão de Pastores, que orienta a equipe para que a festividade aconteça da melhor maneira possível.