Jô Coelho lança novo livro em Valença

Matéria publicada em 14 de março de 2020, 08:30 horas

‘A Terceira Verdade’ será lançada neste sábado na livraria Cia do Livro; romance dá continuidade a obra da autora e trará o desfecho da trama

Valença – A escritora valenciana Jô Coelho lança neste sábado, dia 14, a obra “A Terceira Verdade”, uma continuação de outro romance da autora que trará o desfecho do drama da personagem Marina, às voltas com um segredo sobre a paternidade de seu filho. O livro será lançado na livraria Cia do Livro, em Valença, pela Interagir Editora.

“A Terceira Verdade” é a obra que dá continuidade ao romance “Duas Verdades e Uma Vida: A história de um pequeno rei”, que narra sobre a vida da personagem Marina, uma mulher que tinha muitos sonhos, entre eles, o da maternidade. Para realizar esse sonho a personagem opta pela produção independente, o que gera uma série de conflitos, entre eles, a decisão de Marina de mentir para seu filho, Arthur, sobre a paternidade. E todos os problemas que isso acaba acarretando.

– As pessoas que gostaram muito do livro, começaram a me cobrar uma solução, porque ficou meio em suspenso, em aberto: se ela conta a verdade, se ela não conta a verdade. E aí, depois desses anos todos, eu consegui dar continuação na história e surgiu esse livro que é “A Terceira Verdade” – explica Jô Coelho.

O livro tem uma linguagem fácil e direta e é composta por personagens interessantes e criativos. A continuação debate o tema da produção independente e outras questões referentes ao universo feminino.

– Tanto no primeiro livro quanto nessa continuação, a gente procura deixar muito claro essa coisa da mulher da atualidade, da mulher que tem que trabalhar fora, que tem que dar conta da vida familiar, da vida doméstica. As perdas e os ganhos da vida da mulher atual – fala Jô.

O livro demorou cerca de três anos para ser escrito. Ele tem 158 páginas, um pouco mais que a obra anterior, e conta com prefácio do escritor Paulo Ávila.

Sobre a autora

Ex-professora de Ciência do Ensino Fundamental e de Biologia do Ensino Médio, a escritora Jô Coelho começou a escrever em 2007.

– Assim, de uma maneira bem lúdica até. Foi uma espécie de terapia, porque naquele momento estava vivendo um problema sério de saúde e comecei a escrever como uma atividade terapêutica – diz.

O primeiro livro dela foi lançado em 2008: “Mexendo no Baú”, composto por três contos sobre adolescentes. Em 2012 foi a vez de “Duas Verdades e uma Vida: A história de um pequeno rei”, que virou, inclusive, peça teatral. Na lista ainda estão “Dama de Ouro” (2014); “Do Fundo do Coração” (2015); “Pedaços de Mim” (2018); e “A Terceira Verdade” (2020). Além destas obras, Jô Coelho participou de várias antologias e coletâneas, além de ter sido convidada para prefaciar obras de outros autores.

– E já tenho uma nova história começada no computador. Não sei quando ela vai vir ao público. É um romance que começa lá no final da década de 1960. E tem muito material dessa época que a gente está pesquisando. Ela gira em torno de uma família numerosa e tragédias que passaram ao longo do tempo – finaliza.

Serviço

‘A Terceira Verdade’

Lançamento e tarde de autógrafos com a autora Jô Coelho

Sábado – 14 de março

Horário: 17h

Local: Cia do Livro – Rua Visconde de Ipiabas – 58-A – Centro – Valença

Valor do livro: R$ 37,99

Promoção: R$ 50 para adquirir os dois romances (‘Duas Verdades e Uma Vida: A história de um pequeno rei’ e ‘A Terceira Verdade’)