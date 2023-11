'Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes' tem data de estreia marcada no Cine Araújo - Diário do Vale

Volta Redonda – Os fãs de Jogos Vorazes terão a oportunidade de voltar ao mundo de Panem nesta quarta-feira (15) com a pré-estreia do filme “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” no Cine Araújo do Shopping Park Sul. O lançamento acontece na quinta-feira (16).

As vendas dos ingressos para o longa de 2h37m já estão disponíveis no site ou app da Ingresso.com, ou nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

A história, baseada no livro de Suzanne Collins que foi publicado em 2020, revela um lado do universo de Jogos Vorazes que ainda não conhecíamos. Situado aproximadamente 60 anos antes dos eventos de Katniss Everdeen, o filme retrata o jovem Coriolanus Snow, antes de se tornar o temido Presidente Snow. Com a guerra entre os distritos e a Capital finalizada há uma década, Snow enfrenta dificuldades financeiras e é escolhido como mentor de Lucy Gray, tributo do Distrito 12.

Além disso, a narrativa também revela como os Jogos Vorazes tiveram início de maneira ainda mais cruel do que os fãs conhecem. Com Francis Lawrence na direção, e o roteiro coescrito por Suzanne Collins, Michael Arndt e Michael Lesslie, a equipe técnica envolve nomes como Suzanne Collins, Francis Lawrence e Jim Miller, entre outros.