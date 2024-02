Jorge Aragão coloca Praia do Anil para sambar no Sesc Verão

Angra dos Reis – O segundo dia do Sesc Verão 2024 em Angra dos Reis celebrou o samba, e Jorge Aragão foi o grande responsável por colocar o público para cantar e dança do começo ao fim na Praia do Anil, nesse sábado (3). Além dos shows, a programação do evento conta com atividades culturais, esportivas e lúdicas para todas as idades nas partes da manhã e da tarde.

O consagrado cantor de 74 anos animou a plateia com grandes sucessos de sua carreira, incluindo “Eu e você sempre”, “Coisa de pele”, “Já é”, “Moleque atrevido”, “Coisinha do pai” e “Vou festejar”. Os fãs cantaram juntos todas as canções, celebrando os mais de 50 anos de trajetória do artista, que exibiu imensa simpatia e interagiu com o público ao longo de todo o show.

Um momento marcante ocorreu quando o artista compartilhou uma história de suas visitas a Angra nos anos 1980, ao lado do humorista e sambista Mussum, seguido por uma emocionante interpretação à capela de uma canção que compôs em homenagem à cidade nesse período.

– Quero agradecer a cada um de vocês por estar aqui hoje, dançando, cantando, vivendo esse momento conosco. É por vocês que a música vive, é por vocês que o samba continua batendo forte em nossos corações. Que o samba continue nos unindo, em Angra, no Rio, em qualquer lugar deste mundo. Continuem levando essa alegria, esse amor, para onde quer que vão, porque é disso que o mundo precisa. Muito obrigado, Angra dos Reis. Até a próxima – disse Jorge Aragão durante o show.

Além do Sesc Verão, com a apresentação do Grupo Aglomerou e do cantor João Gomes neste domingo (4), Angra também contará com uma programação repleta de grandes nomes do samba neste carnaval 2024, como Molejo, Tá na Mente, Swing e Simpatia, Pixote e Sorriso Maroto.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS SESC VERÃO

Domingo – 04/02, às 15h, livre – Show Grupo Aglomerou

Domingo – 04/02, às 23h, livre – Show João Gomes

CARNAVAL

Sexta – 09/02 – Molejo

Sábado – 10/02 – Tá Na Mente

Domingo – 11/02 – Swing e Simpatia

Segunda– 12/02 – Pixote

Terça – 13/02 – Sorriso Maroto