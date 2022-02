Jornalista de Volta Redonda está na lista dos livros mais vendidos

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2022, 08:53 horas

Volta Redonda – Um livro que conta histórias de empoderamento e empreendedorismo de 34 mulheres vem conquistando atenção e espaço no mercado editorial. “As Donas da P**** Toda, da Editora Literare, entrou para a lista dos livros mais vendidos da revista Veja e da plataforma Publishnews. As listas contabilizam as vendas realizadas online e nas livrarias de todo o país durante a semana.

A publicação vendeu mais de três mil exemplares na semana de lançamento em dezembro de 2021, conquistando o selo Best Seller, e está na segunda tiragem. Vendido também no Japão e em negociação para ser comercializado no mercado norte-americano e europeu, o livro conta com autoras de todo o Brasil, Canadá e Portugal. Uma das primeiras a ser convidadas pela Coordenadora Editorial Juliana Serafim para participar do projeto foi a Jornalista volta-redondense Ana Cláudia Peixoto.

– Quando recebi o convite, amei a proposta e o nome, mas recebi muitas críticas, inclusive na família. É uma expressão de empoderamento mas ao mesmo tempo é considerado um palavrão. E aí é que começamos a quebrar tabus. Por que existe o incômodo de ouvir uma mulher falar palavrão? E por que nós mulheres sentimos dificuldade em reconhecer nossos sucessos, nossas conquistas?

No capítulo chamado “Óia o trem”, em homenagem a memórias da infância na região, Ana Cláudia conta sua transição da função de Assessora de Imprensa para Consultora de Marketing e como depois se tornou especialista em Neuromarketing. “Eu falo sobre como ajudo empreendedores a tocar seus negócios e como isso me realiza enquanto profissional. As outras autoras também contam histórias profissionais ou pessoais. As leitoras se reconhecem nelas e começam a analisar suas próprias jornadas e o que também fazem delas donas da p**** toda. É transformador”, declara a autora.