Matéria publicada em 25 de maio de 2021, 11:29 horas

Volta Redonda РA jornalista, Alana Azevedo, ganhou nota 10 da Patrícia Kogut, colunista do O Globo, pela estreia no multishow.

Alana, que foi aluna do UniFOA, tem conquistado a simpatia do p√ļblico ao interpretar um CEO da Globe, um rival da Globo. O talento do mo√ßa tem sido demonstrado pelos v√≠deos muito divertidos e criativos.