Jovem voltarredondense se destaca como cantor e compositor

Matéria publicada em 8 de abril de 2020, 18:48 horas

Aos 18 anos, Will Quinto lança a primeira música em todas as plataformas digitais

Volta Redonda – O cantor e compositor Will Quinto é a mais nova promessa da música popular brasileira. Ele vem se destacando no cenário musical carioca e agora em abril lança o primeiro single autoral em todas as plataformas digitais. Com apenas 18 anos, Will escolheu gravar suas composições em um grande estúdio do Rio de Janeiro, por onde passam grandes bandas e cantores renomados.

A voz e criatividade das letras têm atraído olhares por onde ele passa. Com uma pegada folk/pop e muita influência na MPB, ele começou a pouco mais de um ano o projeto de gravar um disco. Duas músicas autorais estão prontas, de várias outras compostas, e já podem ser conferidas em aplicativos de músicas, nas redes sociais e no YouTube do artista.

– Desde criança sou muito ligado a música. Graças ao apoio da minha família e amigos que o sonho de gravar minhas músicas aconteceu. Hoje estou conseguindo realizar e para um futuro próximo tenho planos de fazer um show somente com músicas autorais – comemorou.

O cantor e compositor, Raniere Araújo, com 21 anos de carreira, já integrou bandas como Gori, Maryloo e Raniere e os Pintos, conheceu o trabalho e é só elogios para o músico. “Ele está pronto para o mercado. Ele sabe o que é música boa e bem tocada. O Will tem tudo para ser um sucesso. É um garoto jovem, de família boa, e que foi gravar em um dos maiores estúdios do Brasil. Agora, é ir para estrada e ter foco no trabalho, que o sucesso é consequência”, comentou.

Serviço

Para conhecer o trabalho do Will basta acessar (https://ampl.ink/VDxbv)