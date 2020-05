Juliana Maia, de Conservatória, lança a ‘seresta online’ com shows completos pela internet

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 15:26 horas

A ideia é permitir que as pessoas compartilhem amor e alegria nestes tempos de isolamento social

Valença – Como forma de amenizar as consequências difíceis da pandemia da Covid-19 que o mundo atravessa, os artistas, sem poder se apresentar nos espaços dedicados as suas artes, estão investindo no ambiente virtual para que a cultura possa seguir contribuindo com a formação das pessoas. Nesta tendência de superação e adaptação, Juliana Maia, que é filha de Conservatória, conhecida mundialmente como “Cidade da Seresta”, decidiu levar o tradicional gênero para o universo da Internet, produzindo shows por meio de videochamadas que contemplam amigos, casais, grupos de turismo etc. – é a seresta online.

A iniciativa surgiu justamente pelo fato de Juliana Maia ser natural de Conservatória, lugar mais típico para representar a seresta e sua importância na música brasileira. Segundo a artista, o gênero muito contribui para suavizar o momento difícil a que as pessoas estão submetidas em razão da pandemia. “A música e arte permite que as pessoas possam compartilhar amor e alegria nestes momentos de isolamento social, sobretudo de saudade”, comenta.

O formato une a conhecida “telemensagem”, recurso muito utilizado outrora para presentear alguém, com o visual do show. E tem dado certo, pois boa parte de quem contrata uma opção da seresta online de Juliana Maia costuma oferecer a alguém que, na verdade, gostaria de estar junto. “Ontem tivemos uma tarde linda com a Juliana, que nos encheu o coração de amor e sorrisos com a sua voz. Nossa tarde de seresta foi um aconchego na alma”, declarou uma fã. Na semana de lançamento da seresta online, os pedidos lotaram a agenda de Juliana. Agora, próximo do Dia dos Namorados, a procura segue em alta.

A seresta online é, sobretudo, uma demonstração da garra de uma artista como Juliana Maia, que convive em um cenário de pouco incentivo à cultura, como acontece no Brasil. Seu trabalho envolve a manutenção de um teatro, o Teatro Sonora, e um centro cultural em Conservatória, gerido majoritariamente com recursos próprios.

Com valores que partem dos R$ 50, a seresta online é oferecida em três opções: uma canção; duas e; um pocket show de aproximadamente 30 minutos. Mais informações podem ser solicitadas por meio do telefone/WhatsApp (21) 98134-1910 e @julianamaiacantora no Instagram.