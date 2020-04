Julinho Marassi e Gutemberg fazem ‘Live Solidária’ em prol do Grupo Acolher

Matéria publicada em 3 de abril de 2020, 10:05 horas

Streaming será transmitido neste sábado, às 21h, no canal do YouTube da dupla

Volta Redonda – A dupla Julinho Marassi e Gutemberg fará neste sábado (4) uma Live Solidária em prol do Grupo Acolher. A transmissão do Show Live será a partir das 21h no canal @julinhomarassiegutemberg no YouTube.

– A gente sabe que não está fácil para ninguém, por isso acreditamos que o momento é de SOLIDARIEDADE! – comentou Julinho sobre a iniciativa da dupla, que vai arrecadar doações durante a live. “Contamos com vocês para doações em prol do Grupo Acolher, que auxilia em Barra Mansa o Asilo São José (Vista Alegre), o Asilo Vila Vicentina, o da Mendicidade no Centro, e o de Pinheiral. Além disso, também o Lar Acolhedor de Barra Mansa e os Abrigos de Barra Mansa e de Volta Redonda”, completou.

Julinho lembrou também as dificuldades que os profissionais da música estão tendo neste momento de quarentena e disse contar com os fãs para se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem.

A primeira live que a dupla tinha marcado para 21 de março teve que ser cancelada devido ao falecimento do irmão do músico Julinho Marassi.

As redes sociais da dupla são:

YouTube: https://www.youtube.com/julinhomarassiegutemberg

Facebook: https://www.facebook.com/julinhomarassiegutemberg/

Instagram: @julinhomarassiegutemberg