‘Júlio Cesar’ e ‘Marilyn’ encerram as apresentações da Fita

Angra dos Reis – A Festa Internacional de Teatro de Angra (Fita) chega ao fim neste domingo (29), com apresentação de dois espetáculos. A peça ‘Julius Caesar, Vidas Paralelas’, está marcada para às 18h30, no Palco Enel – Tenda Estacionamento Cais de Santa Luzia. Já ‘Marilyn – Atrás do espelho’ será apresentada no Teatro Municipal Teophilo Massad, às 21h30.

O espetáculo ‘Julius Caesar – Vidas Paralelas’ conta a história de Júlio César, de Shakespeare, quatro décadas depois. A montagem parte da tragédia “Júlio César” para abordar as relações de poder que perpassam a trama original, mas nessa abordagem são inseridas em um novo contexto: os ensaios de uma companhia teatral que prepara justamente uma montagem da peça sobre o famoso imperador romano. Publicada originalmente em 1599, a peça escrita por Shakespeare recria a conspiração que levou ao assassinato do grande ditador romano Júlio César. Passados mais de 400 anos, o texto conta com personagens envolvidos em disputas de poder, intrigas, manipulações e traições.

Já ‘Marilyn – Atrás do espelho’ mostra a Marilyn Monroe que ninguém conhece. A mulher mais desejada do mundo é revelada por inteiro pela atriz Anna Sant´Ana. Um texto e encenação brilhantes desnuda uma Marilyn menos conhecida, para além do glamour que a eternizou. Os medos, a solidão, o desejo de ser mãe, a luta pelo reconhecimento na carreira, o abandono, os relacionamentos abusivos, a baixa autoestima, temas universais que se conectam com o público.

JULIUS CAESAR VIDAS PARALELAS

Local: Palco Enel – Tenda Estacionamento Cais de Santa Luzia – Av. Júlio Maria,0 – s/n, Angra dos Reis – Rio de Janeiro

Data e Hora: 29.10.2023 às 18h30

Classificação: 14 anos

Ficha Técnica:

Dramaturgia e direção: Gustavo Gasparani

Direção de produção: Claudia Marques – Fábrica de Eventos

Elenco: Cesar Augusto, Isio Ghelman, Gabriel Manita, Gilberto Gawronski, Suzana Nascimento e Lucas da Purificação.

MARILYN, POR TRÁS DO ESPELHO

Local: Teatro Municipal Teophilo Massad R. Honório Lima,1, Angra dos Reis – Rio de Janeiro

Data e Hora: 29.10.2023 às 21h30

Classificação: 14 anos

Ficha Técnica:

Idealização, Atuação e Argumento: Anna Sant’Ana

Direção: Ana Isabel Augusto