Karen Silva, de Volta Redonda, vai para a semifinal do The Voice Kids

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 20:11 horas

Volta Redonda – A cantora mirim, que fez 13 anos em agosto, foi escolhida através de votação pelo público para seguir para a semifinal do programa global. Karen compõe o time de Carlinhos Brown e se destacou pelo seu timbre firme, que vem encantando a cada apresentação. ‘‘Vocês são demais. Sem vocês eu não estaria aqui’’, disse Karen, emocionada, após saber do resultado, no último episódio do programa, que foi ao ar dia 27 de setembro. Na ocasião, Karen cantou ‘‘Talismã’’, da Iza.

Relembre a trajetória

A cantora surpreendeu em emocionante apresentação nas audições às cegas no reality global The Voice Kids, exibido em janeiro desse ano, interpretando a música “Ginga” , também da Iza. Após as audições, participou de sua primeira batalha, onde interpretou com Ana Carolina Julio e Julia Gomes a música ‘Menina Solta’, de Giulia Be. Karen foi escolhida por Carlinhos Brown e seguiu no programa. Por conta da pandemia, as gravações do reality

foram interrompidas, mas a jovem continuou se aprimorando nos estudos musicais, preparo físico, dança e violão, sempre com a dedicação dos pais Fernando e Manoella e todo o apoio da irmãzinha mais nova, Maria Luísa. A próxima fase do programa vai ao ar no próximo domingo, dia 4, na Rede Globo, a partir de 12h45 e para quem quiser votar em Karen, basta se cadastrar no site ou aplicativo do Gshow e ficar atento ao programa. ‘‘As votações iniciam durante todas as apresentações do time Brown e você pode votar quantas vezes quiser’’, reforça Manoella Virote, mãe de Karen.