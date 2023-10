Leila Pinheiro e Paulo Sabino se apresentam no 3º Festival Poemúsica

Volta Redonda – O poeta e editor Paulo Sabino e a cantora e compositora Leila Pinheiral se apresentam na próxima quarta-feira (18), às 19h, no Teatro Gacemss 2, na Vila Santa Cecília. A apresentação faz parte da terceira edição do Festival Poemúsica, criado pela jornalista, poeta e produtora cultural Flávia Souza Lima. De acordo com ela, o Festival Poemúsica é um projeto continuado e acontece pelo terceiro ano consecutivo em Volta Redonda. Esta edição do projeto é realizada com o patrocínio do Governo do Estado, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Literatura Resiste RJ.

Dividida em três dias de apresentações inéditas, exclusivamente dedicadas à literatura escrita por mulheres, o conteúdo é trazido por seis convidados: um elenco antietarista composto por mulheres e pessoas LGBTQIA+ e pretas. Artistas, poetas, jornalistas apresentam visões sobre a poesia e a literatura moderna e contemporânea, autoral e negra. Seis poetas membros da AVL (Academia Volta-redondense de Letras) também integram o Poemúsica.

O primeiro destes três encontros aconteceu em setembro com presença de membros da AVL (Academia Volta-redondense de Letras), performance autoral de Tom Grito e com a leitura do conto “À procura de uma dignidade”, de Clarice Lispector, feita pela atriz, diretora, cantora e compositora Sandra Pêra.

Para este segundo encontro, o Festival Poemúsica abre com Poesia autoral realizada por membros da AVL, seguido por Leitura poética com Paulo Sabino, e pra encerrar, uma apresentação poética com Leila Pinheiro onde a artista realiza o inédito encontro entre a poesia das mineiras Adélia Prado, considerada hoje a maior poeta brasileira viva e Ana Martins Marques, uma herdeira de seu legado poético. “Mar de mineira”, o título da leitura, homenageia Cacaso, fundamental poeta da nossa canção, também oriundo das Minas Gerais.

Paulo e Leila

O poeta e editor Paulo Sabino realiza uma leitura com obras especialmente selecionada para o Poemúsica, na qual reflete a voz poética das mulheres negras contemporâneas, ressaltando aspectos de sua ancestralidade, de seu feminismo, de sua luta antirracista, de sua existência como mulheres pretas e escritoras de poesia. Nomes como Conceição Evaristo, Elisa Lucinda, Amélia Alves, Jurema Araújo, Miriam Alves estarão ao lado da palavra de jovens poetas.

A cantora e compositora Leila Pinheiro é um dos maiores e mais reconhecidos nomes da música brasileira no âmbito nacional, com relevante reverberação internacional, tendo gravado cerca de 20 álbuns em 40 anos de trajetória artística, registrando centenas de canções. Nem todos sabem que ela é também uma amante da palavra, estudiosa das letras das canções, conhecedora e admiradora da poesia brasileira. Em seus álbuns e shows, desde os anos 1980, a palavra de Adélia é uma constante, como excertos do livro “Soltem os cachorros”, “Bagagem” e o poema “Briga no Beco”.

Após este encontro, o Festival realizará o terceiro e último encontro da edição, no dia 25 de outubro, também no Teatro Gacemss 2 com membros da AVL, Performance poética: Maria Isabel Iorio e Leitura poética com Patricia Palumbo.

Mais informações na bilheteria do Teatro Gacemss ou pelo telefone (24) 3343.1770.

A classificação indicativa é 14 anos, e todas as apresentações contarão com AD (audiodescrição) e intérprete de LIBRAS.