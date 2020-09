Leitores já podem acessar livro de Clarice Lispector de forma gratuita

Matéria publicada em 22 de setembro de 2020, 11:31 horas

São Paulo- O livro A Mulher que Matou os Peixes, de Clarice Lispector, já pode ser acessado de forma gratuita por leitores em geral.

A obra de uma das mais importantes escritoras brasileiras e mais outras três, de outros autores, passaram a integrar o acervo de obras literárias acessíveis para pessoas com deficiência no site do Governo do Estado de São Paulo.

Os outros lançamentos são: Um Sonho no Caroço de Abacate, de Moacyr Scliar, Come Menino, de Letícia Wierzchowski e A Aldeia Sagrada, de Francisco Marins. Os livros podem ser acessados no endereço a seguir http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/livros-acessiveis/

Todos os livros estão disponíveis com legenda, áudio, audiodescrição, imagem e a chamada leitura simples, que traz adequações na linguagem, conteúdo e forma para facilitar a compreensão das obras. Eles também foram traduzidos e interpretados na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O projeto “Diversos – Livros Acessíveis e Inclusivos” é uma iniciativa da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e resultado de uma parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) e a ONG Mais Diferenças. Além das obras que passaram a fazer parte do acervo nesta terça-feira, outros 13 títulos estão disponíveis no site.

Fonte Agência Estado*