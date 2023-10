Leoni será grande atração nesta sexta-feira na Oktoberfest, em Barra Mansa

Barra Mansa – A Oktoberfest de 2023 agita Barra Mansa neste fim de semana. O evento traz para o público a tradição da cultura alemã, através de comidas típicas, danças, espaço kids, DJ e shows com artistas regionais e nacionais. Nesta sexta-feira, dia 06, sobe ao palco o cantor Leoni. Autor de hits de muito sucesso como “Garotos II” e “Fixação”, o artista promete emocionar o público na Fazenda da Posse, no bairro Barbará. A apresentação está prevista para começar à meia-noite.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou sobre a importância da festa que está cada vez mais agradando o público. “A Oktoberfest se encaixa perfeitamente no aniversário da cidade que é no mês de outubro. Estamos fazendo uma verdadeira festa com uma programação diversificada para um público que gosta de prestigiar nossa cultura, e, tudo gratuito para a população”, frisou.

A Oktoberfest tem a organização do RID Eventos, apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura e patrocínio da companhia de energia elétrica Light e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro (Secec-RJ). A festa faz parte do Circuito Cultural que comemora os 191 anos do município. O evento vai até domingo, dia 08, na Fazenda da Posse.

A programação inclui ainda as seguintes atrações: