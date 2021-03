Livro mostra que o amor supera tempos sombrios

Matéria publicada em 17 de março de 2021, 15:29 horas

Mostrar que o amor é capaz de vencer mesmo em tempos áridos que secam as lágrimas da sensibilidade. É com essa temática que os poetas consagrados Álvaro Alves de Faria e Denise Emmer lançam seu mais novo livro de poesias “O secreto silêncio do amor” (Editora Penalux, 2021).

Na obra, o Amor é visto de forma ímpar e singular pelos autores que tecem em seus versos os acordes do desejo. Em 42 poemas bem cantados e narrados, eles apresentam o poder das flechadas de Eros que dilaceram as almas e os dois seres que se correspondem por meio de cartas. Por meio do lirismo, os poetas apresentam o desejo como a busca do encontro, do enlaçamento de duas vidas que se tocam pelo labirinto da poeticidade.

O prefácio é assinado pela escritora, tradutora e editora Thereza Christina Rocque da Motta, que analisa a obra pela ótica das cartas trocadas entre emissor e destinatária, citando trechos para a compreensão da comunicação entre dois seres tocados pelo Amor. A obra mostra também que o Amor tem seus reveses, o lado paradoxal, que reúne, na imagem poética, o sonho e o dilaceramento da carne e do espírito.

Álvaro, por exemplo, em alguns versos, nos traz a dimensão desconhecida e misteriosa desse sentimento, que nos ataca sutilmente, como mostra nos versos: “então estar dentro de ti para te sentir mais,/tão mais que não saiba o caminho de volta,/assim tão mais e tão profundamente/a me sentir ser parte do teu corpo”.

Já Denise reafirma, com sua voz própria, o silêncio e a linguagem calada desse sentimento mor. O livro ainda mostra as falas originárias e diferenciadas do homem e da mulher, que se tangenciam pela potência de Eros em aproximar as mentes e os corpos do amante e da amada, como apresenta nos versos: “Ao teu lado sou uma mulher com pássaros nas saias/Ao caminharmos num parque onde serás a noite//E eu a madrugada desnuda que se abre/Em algum leito longínquo e estrelado”.

Sobre os autores

Poeta e musicista, Denise Emmer conquistou os prêmios ABL de Poesia (2009); José Marti UNESCO, pelo conjunto da obra; APCA de poesia; Olavo Bilac (ABL); PEN Club do Brasil de poesia e de romance; entre outros. Publicou vinte e um livros, dos quais dezessete são de poesia, três romances e um de contos. Participou de relevantes antologias da poesia brasileira, tais como 41 poetas do Rio (Minc), Antologia da Nova Poesia Brasileira (Ed. Hipocampo), Poesia Sempre (Fundação Biblioteca Nacional), Ponte poética Rio–São Paulo (Ed. 7letras), bem como das Revistas Califórnia College of the at Eleven Eleven (EUA), Newspaper Surreal Poets, (EUA) e Revista da Poesia, Metin Cengiz (Turquia), Revista Crear in Salamanca (Espanha), traduzida pelo Alfredo Pérez Alencart.

Jornalista, poeta, autor de teatro e escritor, Álvaro Alves de Faria conquistou os prêmios Poesia e Liberdade Alceu Amoroso Lima (RJ, 2018), pelo conjunto da obra; Prêmio Poesia Guilherme de Almeida (2019, SP), pelo conjunto da obra, Prêmio Jabuti (1976 e 1983) como crítico literário e por sua atuação em favor do livro no jornalismo cultural e ainda, pelo mesmo motivo, três vezes o APCA ESPECIAL (1981, 1988 e 1989). Tem mais de 60 livros publicados no Brasil, incluindo romances e ensaios literários, além de 22 livros publicados em Portugal, oito na Espanha e um na Itália. Foi o iniciador, nos anos de 1960, do movimento de recitais públicos de poesia em São Paulo. Realizou nove recitais no local e foi detido cinco vezes pelo Dops, acusado de subversão.

Serviço

