Livros ganham versão em diferentes formatos de leitura inclusiva

Matéria publicada em 28 de setembro de 2020, 13:02 horas

São Paulo- A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência lançou quatro livros em formatos acessíveis, que permitem a leitura em língua de sinais, com legenda, com áudio, imagens e leitura simples de texto.

As obras disponibilizadas são Come, menino, de Letícia Wierzchowski; A Mulher que Matou os Peixes, de Clarice Lispector; Um Sonho no Caroço de Abacate, de Moacyr Scliar e A Aldeia Sagrada, de Francisco Marins.

Os materiais podem ser acessados no portal da secretaria. Ao total, o governo do estado já disponibilizou 13 livros dentro do programa Leitura Inclusiva.

Além das obras, o projeto realiza oficinas para sensibilizar e instrumentalizar os profissionais da educação, cultura, assistência social e bibliotecários em relação às possibilidades da leitura inclusiva.

As informações são da Agência Brasil*