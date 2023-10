Mais de 80 mil pessoas participam do primeiro final de semana da 54º Exapicor

Resende – Sucesso define o primeiro fim de semana da 54ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Resende (Exapicor). O evento gratuito recebeu mais de 80 mil visitantes nos primeiros quatro dias de programação e deu espaço para atrações de alto nível, incluindo as de renome nacional e as regionais.

Segundo a Superintendência Municipal de Ordem Pública de Resende, nenhum incidente ou ocorrência de segurança foi registrado relacionado a Exapicor neste fim de semana. A festividade feita para toda a família retorna nesta terça-feira, com uma atração religiosa, que conta com a presença do Pastor Cláudio Duarte e do Cantor PG.

Além dos shows nacionais, a festa conta com shows regionais, praça de alimentação, parque de diversões, prova com equinos, Feira de Artesanato, dentre dezenas de outras atividades.

Vale reforçar que a entrada é permitida para pessoas acima de 18 anos. Menores de idade devem ir acompanhados dos pais e/ou responsáveis ou apresentar um documento oficial e o formulário de Autorização do Responsável, que pode ser acessado no site oficial da Prefeitura de Resende.

“Tivemos um excelente fim de semana de festa. Estive presente em todos os dias e o que pude ver foi a alegria das pessoas orgulhosas por morarem em Resende ou admiradas ao visitar o município. Estamos ansiosos pela continuidade da festa, afinal a Exapicor faz parte da vida do resendense, da cultura e da história da nossa cidade. Temos, além de atrações de altíssima qualidade, um esquema de segurança muito eficaz e, neste ano, aderimos à campanha “Ouviu um não? Respeite a decisão!”, que visa a proteção das mulheres. Felizmente nos deparamos com um ambiente de muito respeito e pessoas vindo se divertir para celebrar mais um aniversário de nossa cidade”, disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Confira o cronograma de shows do Palco Principal:

Terça-feira (03/10): Cláudio Duarte e Cantor PG

Sexta-feira (6/10): Sorriso Maroto

Sábado (7/10) – Gino e Geno

Domingo (8/10) – Pedro Sampaio