MAM abre agenda cultural de 2020 com a mostra ‘À Flor da Pele/Abstrato Orgânico’

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2020, 08:30 horas

Exposição é em comemoração ao Dia do Fotógrafo; abertura será hoje e o público poderá visitar obras de Pedro Luz até dia 31 de janeiro

Resende – O ano de 2020 chegou e com ele a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda preparou a abertura da agenda cultural do Museu de Arte Moderna de Resende, o MAM. Nesta quarta-feira, dia 8, às 18h30, será aberta a exposição fotográfica “À Flor da Pele/Abstrato Orgânico”, com obras assinadas por Pedro Luz, em comemoração ao Dia do Fotógrafo, celebrado também neste dia 8. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é de 12 anos.

A mostra conta com 15 fotografias em que o autor propõe um olhar diferente do público nas imagens. As reproduções são feitas através de um delicado jogo de luz, movimentos e formas femininas. “À Flor da Pele” tem a curadoria de Melissa Barreti, em parceria com o artista plástico e arquiteto André Aaltonen. Eles assinam o conceito de desenvolvimento e harmonização dos painéis expositivos.

– Fiquei muito honrado com o convite do Museu de Arte Moderna de Resende para apresentar algo novo, diferente de tudo que já fiz e que impressione. A mostra fotográfica “À Flor da Pele” foi concebida dessa maneira. Nela eu não sou um fotógrafo passivo que observa e escolhe os melhores ângulos e luz de uma paisagem. É uma exposição de abstrato orgânico onde dirijo e recebo de volta toda energia que emano. É uma exposição repleta de emoção – diz Pedro Luz.

O público poderá conferir as fotografias de Pedro Luz até o dia 31 de janeiro. O horário de visitação é de terça a sexta-feira, das 10h às 18h, no MAM, localizado na Rua Dr. Cunha Ferreira, no Centro Histórico. Além disso, a população poderá participar de uma mesa redonda e tirar dúvidas com o fotógrafo sobre “Fotografia nas Redes Sociais”, no dia 15 de janeiro, a partir das 17h, também no MAM.

A diretora do museu, Carmen Aguiar, comenta sobre a relevância desta primeira exposição do ano na instituição.

– A primeira exposição é de muita importância, pois em janeiro comemoramos o Dia do Fotógrafo e o Pedro Luz é extremamente conceituado na nossa região. Ele está trazendo nesta exposição um conceito diferente, que é a fotografia de pele. Conceito abstrato e diferente dos outros trabalhos que ele é acostumado a produzir. O MAM está buscando com a abertura no Dia do Fotógrafo, dia 8, fazer uma homenagem a todos os fotógrafos de Resende e região – diz Carmen Aguiar.

A diretora do museu ressalta ainda o que o público pode esperar para o ano de 2020.

– Em 2020, o nosso MAM completa 70 anos, sendo um dos museus mais importantes e com acervo mais significativo do país. E neste ano serão feitas diversas ações culturais, como exposições em celebração aos 70 anos e mostras de acervos. Além dos editais de ocupação, em que os artistas da região poderão participar com suas obras – enfatiza Carmen.

Sobre Pedro Luz

Pedro Luz é carioca de nascimento e das Agulhas Negras de coração. Fotógrafo desde 2003, foi destaque por três anos consecutivos no concurso internacional Brasília Photo Show, e ganhou diploma de reconhecimento do Exército Brasileiro, moção de louvor da Câmara Municipal de Resende, e fez parte do júri do Salão da Primavera em 2016. Fundou com outros grandes fotógrafos da cidade a Academia Resendense de Fotografia. Nos últimos três anos, organizou mais de 20 exposições e ministrou oficinas de fotografia criativa para as escolas públicas da região. Mas, Pedro gosta de dizer que nunca esteve sozinho nos seus projetos, e celebra sempre a parceria de sucesso com a curadora Melissa Barretti e o produtor André Aaltonen.

Com uma técnica apurada, e um olhar apaixonado, o fotógrafo Pedro Luz consegue captar a beleza das matas, rios, montanhas e cachoeiras da região das Agulhas Negras, produzindo belas imagens a partir do seu olhar e seu espírito. Pedro já foi convidado para inúmeras exposições na região, e seu trabalho é reconhecido no Brasil e no mundo. No último mês de novembro, recebeu o Troféu Macedo Miranda na categoria de fotografia.

Serviço

Exposição ‘À Flor da Pele/Abstrato Orgânico’

Abertura: 08/01, quarta-feira, às 18h30

Visitação: Até 31 de janeiro

Horário: terça a sexta-feira, das 10h às 18h

Local: Museu de Arte Moderna de Resende, Rua Dr. Cunha Ferreira, Centro Histórico

Entrada gratuita

Classificação indicativa: 12 anos