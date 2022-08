MAM de Resende realiza a exposição ‘Essa Folia é de Rei’

Matéria publicada em 18 de agosto de 2022, 17:37 horas

Fruto de parceria com a UERJ, a mostra traz elementos de uma manifestação cultural rica

Resende- A Prefeitura Municipal de Resende, através da Casa da Cultura Macedo Miranda abriu nesta quinta-feira, dia 18, a exposição ‘Essa Folia é de Reis’. O projeto que foi lançado às 10h, no Museu de Arte Moderna de Resende, é uma parceria com a UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Pró-reitoria de Extensão e Cultura e Coordenadoria de Projetos Estratégicos de Cultura e Articulação Popular. A mostra itinerante poderá ser visitada até o dia 9 de setembro, de segunda a sexta, das 10h às 17h. A entrada é gratuita.

A exposição surgiu de um acervo organizado pela UERJ a partir de 2010, quando o Departamento Cultural, em parceria com a Superintendência do IPHAN no Rio de Janeiro, deu início ao Inventário de Referências Culturais das Folias de Reis no Estado. A parceria visava à identificação e documentação dessa expressão de cultura popular a fim de constituir referências atualizadas para seu possível registro como patrimônio imaterial do país. O presidente da Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan, celebrou a parceria com a UERJ que tem rendido ações culturais relevantes para o município.

– Mais uma grande oportunidade gratuita para visitação da população, que abrange todas as idades. Temos que agradecer ao Polo de Extensão da universidade em Resende que nos tem ofertado exposições e cursos. A mostra sobre a Folia de Reis, uma das maiores expressões da nossa cultura, dá seguimento a esta grande parceria’, diz o presidente.

Uma pesquisa foi realizada nos quinze municípios fluminenses integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas – PAC, origem do acervo que constituiu a coleção. A cada exposição feita, no entanto, o acervo foi ampliado através da incorporação de fotos e objetos dos municípios por onde a mostra se apresenta. A exposição tem curadoria de Ricardo Gomes Lima; expografia e programação visual de Salete Pena e organização local de Elaine Ferreira Torres.

Segundo a diretora do Museu de Arte Moderna de Resende, Carmen Aguiar, a mostra já passou por municípios fluminenses como Rio de Janeiro, Itaperuna, Italva, Itaboraí, Tanguá, além de ter sido apresentada em São José dos Campos (São Paulo) e nas cidades italianas de Roma, Nápoles e Piano de Sorento. ‘Agora chegou a vez de nossa cidade receber esta belíssima exposição que trata da importância de nossa cultura popular’, celebra a diretora.

O Museu de Arte Moderna de Resende fica na Rua Dr. Cunha Ferreira, 104, no Centro Histórico. Mais informações e agendamento de grupos pelo telefone (24) 3360-4470. Visita individuais não precisam de agendamento prévio.