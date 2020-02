Mandu se apresenta neste sábado no Teatro Gacemss II, em Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2020, 08:59 horas

Volta Redonda – Após o lançamento do seu último single, “Argumentos”, o cantor Mandu preparou um show especial, que contará com a presença de sua banda completa. A apresentação será neste sábado, dia 8, no Teatro Gacemss II, em Volta Redonda.

Mandu, de 29 anos, vem ganhando destaque na cena musical voltarredondense após algumas aparições em portais dedicados à música, como o “Tenho Mais Discos Que Amigos!” e “Música Brasileira Viva”; e com apresentações recentes na cervejaria Paranoide, no Teatro Gacemss e no YouTube, através do canal Showlivre, em São Paulo.

Com um rico repertório autoral e trabalhos lançados em todas as plataformas digitais, como “Me Julgue” e “Estive Atento”, o músico promete um show com trabalhos já conhecidos pelos fãs e algumas canções inéditas.

Mandu incorpora em seus trabalhos a mistura de uma base predominantemente brasileira e norte americana, forjando um conjunto de canções que une referências como Neil Young, Lô Borges e Lulu Santos. Além das inspirações mais marcantes, Mandu se espelha em artistas como Bob Dylan, Fleet Foxes e Nando Reis.

Tanto pela pluralidade de referências quanto pela sua busca por novas energias e sons, o próprio artista descreve sua caminhada e seu estilo como um “Pop Rock em movimento, reflexivo e curioso”.

Serviço

O cantor Mandu se apresenta neste sábado, dia 8 de fevereiro, às 20h30, no Teatro Gacemss 2, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A classificação é de 14 anos. Ingressos no site (https://www.sympla.com.br/). Mais informações pelos telefones (24) 3343-3033 e (24) 3343-1770.