Mangaratiba recebe Sesc Verão 2020 com programação gratuita repleta de música, lazer e recreação

Unidades temporárias do Sesc RJ serão montadas nas praias do Saco e de Conceição de Jacareí

Mangaratiba – A estação mais alegre e ensolarada do ano pede uma programação à altura. De hoje (18) a 16 de fevereiro, o Sesc RJ promove pela primeira vez o Sesc Verão na cidade de Mangaratiba, com unidades temporárias montadas nas praias do Saco e de Conceição de Jacareí.

Capitaneado pela Gerência de Lazer do Sesc RJ, o objetivo do Sesc Verão é levar ainda mais lazer, bem-estar e qualidade de vida à população através dos serviços oferecidos pela instituição durante todo o ano. O projeto promove intensa programação gratuita com diversas atividades voltadas para toda a família, incluindo ações de assistência social, modalidades esportivas e shows musicais.

E para levar a proposta do Sesc Verão para todos os cantos do estado, até 16 de fevereiro de 2020, diversas atividades gratuitas também serão oferecidas em unidades físicas do Sesc RJ. Recreação, contação de histórias, instalações, oficinas, atividades educativas, clínicas esportivas, shows musicais, entre muitas outras atrações convidam os visitantes a desfrutarem o Sesc Verão. No total, 19 unidades físicas participam do projeto este ano. São elas: Sesc Alpina (Teresópolis); Sesc Barra Mansa; Sesc Campos; Sesc Copacabana; Sesc Duque de Caxias; Sesc Engenho de Dentro; Sesc Madureira; Sesc Niterói; Sesc Nogueira; Sesc Nova Friburgo; Sesc Nova Iguaçu; Sesc Quitandinha (Petrópolis); Sesc Ramos; Sesc Santa Luzia; Sesc São Gonçalo; Sesc São João de Meriti; Sesc Teresópolis; Sesc Tijuca e Sesc Três Rios.

A programação completa pode ser consultada no site (www.sescverao.com.br).

Praia de Conceição de Jacareí

No roteiro de shows musicais, que encerram a programação aos sábados e começam pontualmente às 20h30, estão agendadas as apresentações dos grupos Ira! (18/01) e Fundo de Quintal (25/01).

O esporte será reverenciado no Sesc Verão Mangaratiba com a presença de atletas renomados, das 10h às 13h: a ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica, Jackie Silva (18/01), e o ex-jogador de futebol Djalminha (25/01).

No dia 18/01 (sábado) a partir das 10h, o público poderá aproveitar diversas atividades recreativas, como a instalação sensorial “Fora da Casinha”; e as oficinas “Arte em Pele” – criada com base na tradição indiana que traduz na pele a cultura e a arte, principalmente, a tatuagem de henna, que possui forte presença no litoral fluminense. Dessa maneira, a atividade propõe agregar conhecimento através do processo histórico da tatuagem, bem como ensinar de forma prática o desenvolvimento da arte.

No dia 19/01 (domingo), às 13h, a programação para jovens e crianças se repete, seguida pelo espetáculo musical “Beat Bass High Tech”. Formada por Raphael Garcêz e Pablo Duco, a dupla tem atuado na pesquisa da nova música eletrônica baiana. A proposta da atividade é fazer um elo da música negra dos anos 70 até os dias atuais, numa releitura contemporânea e autêntica. No sábado e domingo, haverá também a intervenção artística “Blitz ambiental: jogar lixo na praia e praças não é legal”, voltada para todo o público. Pontos de leitura, Espaço Kids, gincanas recreativas e atividades com dança complementam a programação.

No dia 25/01 (sábado), às 16h, o local recebe o espetáculo musical “Bafro”, comandado por três mulheres que se uniram para gerar entretenimento e representatividade do público negro de Volta Redonda e região, através da música negra. Nessa apresentação, a pista será comandada por Laís Conti e Kay Diolindo, ambas em momento de ascensão nas festas do Rio de Janeiro. Também no dia 25/01, às 20h30, o grupo Fundo de Quintal encerra a programação. O grupo surgiu no final da década de 1970, dentro do Bloco Carnavalesco Cacique de Ramos, na cidade do Rio de Janeiro. Nos shows, o samba é reverenciado, passeando por clássicos desses mais de trinta anos de sucesso, no melhor estilo exaltação, partido alto, romântico e calangueado.

No dia 26/01, a partir das 10h, o evento receberá diversas oficinas para crianças e adultos, como a de escalda pés, bolhãozão, musicalização infantil, acessórios de praia, língua estrangeira, entre outros. Às 11h e às 15h, acontece a atividade “Refresco Sesc”, com karaokê recreativo.

Praia do Saco

Já entre os dias 08 e 16/02, o projeto Sesc Verão chega à Praia do Saco. No dia 08/02 (sábado), às 18h, acontece o Baile do Magro e, a partir das 10h, oficinas de stand up, gincanas recreativas, boas práticas de saúde bucal, entre outros.

Os renomados atletas Arthur Zanetti, ginasta brasileiro e campeão olímpico; e Claudinei Quirino, velocista e medalhista olímpico, vão levar suas vivências ao público, das 10h às 13h, nos dias 08 e 15/02, rspectivamente.

No dia 09/02 (domingo), a partir das 9h, será realizada uma trilha no Parque Cunhambebe. Em seguida, acontecem as oficinas de acessórios de praia, escalda pés, seguidas de diversas atividades no Espaço Lazer, como Tenda Zen e Arena Esporte Verão. Ainda no dia 09/02 (domingo), às 11h, serão realizadas as contações de histórias “Rainha das Águas, uma Homenagem ao Mar” e “Sonho Meu, História de Bamba”, com Paulinha Cavalcanti, que prometem animar a criançada. E a programação no local continua, às 15h, com o evento “Ancestralidade do Tamborzão”, em alusão ao Dia da Consciência Negra. A palestra conta a história da diáspora africana a partir da dança, passando pelos ritmos afro-caribenhos, kigodoro, baikoko, danceghall até chegar ao funk.

No dia 15/02 (sábado), a partir das 10h, o público poderá conferir a instalação sensorial “Fora da Casinha” e a oficina “Arte em Pele”. Além disso, será realizada a campanha “De olho neles”, voltada para as famílias, com o objetivo de sensibilizar e informar aos pais e responsáveis, bem como as crianças, sobre os principais cuidados necessários no verão, de forma lúdica e recreativa. Nesta mesma data (15/02), acontecem ao longo do dia as atividades “Blitz Ambiental”, “Dança com a Gente” e o espaço brincante “Sesc Mais Infância”. À noite, será a vez da banda Onze 20 animar o público, às 20h30.

No dia 16/02 (domingo), a partir das 10h, a criançada e os jovens poderão aproveitar a programação repleta de atrações gratuitas, como massoterapia e oficinas de sustentabilidade. A banda Swave, a apresentação circense e a intervenção poética “Baloeiros” encerram a programação, a partir das 13h.

Serviço

Projeto Sesc Verão 2020 – Mangaratiba

Programação de verão do Sesc RJ

Praia de Conceição de Jacareí

Dias 18, 19, 25 e 26 de janeiro de 2020

Praia do Saco

Dias 8, 9, 15 e 16 de fevereiro de 2020