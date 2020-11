Márcia Fernandes é convidada para representar a região na semana da culinária regional italiana

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 14:47 horas

Volta Redonda – A produtora cultural e ex-secretária de Cultura de VR, Márcia Fernandes, foi convidada para representar o Estado do Rio, na semana da culinária regional italiana: “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, que chega à sua 5ª edição. Entretanto devido à pandemia, o evento acontece em formato digital, entre os dias 21 a 29 de novembro pelo Instagram (@italyinrio) com lives diárias.

Márcia Fernandes vai se apresentar no dia 26 de novembro, às 15h, ao lado do chefe Luciano Boseggia, que comandou durante um tempo a rede Fasano. O prato será Risoto de Aborbora com charque, que será preparado pela dupla. Márcia explicou que foi convidada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro (SECEC RJ) e está bem entusiasmada para representar o estado e também a região Sul Fluminense no evento culinário.

– O Instituto Dagaz tem um livro chamado: “A cozinha dos quilombos, sabores, territórios e memórias”, que mapeou 29 comunidades quilombolas remanescentes no Estado do Rio de Janeiro. Desse livro desmembraram várias ações, uma delas foi a minha, de cozinhar e concorrer no edital: “Mais Cultura na Rede”, onde participei junto com outros chefes, que falaram da cozinha e da culinária ancestral. Após essa minha participação registrada em vídeo, a secretária de Cultural do Estado do Rio, Daniele Barros, fez o convite para que eu participasse da Semana Brasil Itália para representar o estado e a nossa região Sul Fluminense – explicou Márcia Fernandes.

A programação inclui lives com personalidades e influenciadores digitais como Bela Gil, Miguel Falabella, Bruno Astuto, Chiara Civello, Dionísio Chaves, Danio Braga, João Vitti, Nicola Siri e Emilio Orciollo, que vão contar sua relação com a cozinha italiana e ensinar suas receitas preferidas. A V Settimana vai ressaltar ainda a importância de preparar uma boa refeição em casa com seus familiares ou amigos, celebrando uma tradição que está na essência da cultura gastronômica e da convivialidade italiana.