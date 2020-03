Março terá humor, premiação e espetáculos no Teatro Municipal de Angra dos Reis

Matéria publicada em 3 de março de 2020, 20:05 horas

Programação começa nesta quinta-feira com o stand up comedy ‘Querida Comédia’

Angra dos Reis – O mês de março será repleto de atrações culturais para os moradores e turistas que visitarem Angra dos Reis. A prefeitura, por meio da Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio, preparou uma programação diversificada, para atender todos os públicos, no Teatro Municipal Dr. Câmara Torres.

A primeira atração vai acontecer nesta quinta-feira, dia 5, às 20h30. Com a participação de Ju Querido, Marcos Rossi e Daniel Lopes, o stand up comedy “Querida Comédia” promete arrancar muitas gargalhadas da plateia.

A programação do mês ainda vai contar com uma noite de premiações do Concurso de Contos Alípio Mendes, promovida pelo Ateneu Angrense de Letras e Artes, espetáculos para todos os públicos e, é claro, mais comédia.

Confira a programação:

Dia 05/03 (quinta-feira)

20h30

Stand Up Comedy “Querida Comédia”

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Ponto de venda: Nanda Flores

Dia 14/03 (sábado)

19h

Premiação do Concurso de Contos Alípio Mendes

Entrada gratuita

Dia 15/03 (domingo)

16h

Espetáculo infantil “Frozen 2”

Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 30 (promocional)

Ponto de venda: Duda Kids

Dia 18/03 (quarta-feira)

20h30

Stand Up Comedy “Viver Envelhece”

Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) e R$ 50 + 1 kg de alimento (promocional)

Ponto de venda: UPS Lingerie

Dia 19/03 (quinta-feira)

16h

“Todo Cais é uma Saudade de Pedra”

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Ponto de venda: Teatro, no dia do evento, a partir das 15h

Dias 21 e 22/03 (sábado e domingo)

19h30 (sábado) e 18h (domingo)

“Rosas de Todo Ano”

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Ponto de venda: Teatro, no dia do evento, a partir das 15h