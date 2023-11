MC Cabelinho é uma das atrações do ‘Galiardi VR Fest 2023’

Volta Redonda – A Galiardi Produções promove no dia 17 de dezembro, com início às 13h, o ‘ Galiardi VR Fest 2023’. A festa, que conta com barco viking e praça de alimentação, acontece na lha São João, em Volta Redonda.

Entre as atrações principais estão MC Cabelinho e Delacruz. O primeiro fez parte do projeto ‘Poesia Acústica’, estando presente em três das 14 faixas. Possui diversos feats com grandes nomes da música brasileira como Ludmilla, Glória Groove, Belo, Xamã, Djonga e Anitta.

Delacruz, por sua vez, aos 25 anos já é um dos artistas mais ouvidos do rap brasileiro, autor de sucessos como Cigana, Me Leva e Aperta Start, dentre outras.

De acordo com a produção do evento, a ideia é reunir famílias de toda a região tenham a oportunidade de curtir um grande espetáculo com qualidade e segurança.

Os ingressos já estão à venda é podem ser adquiridos antecipadamente pelo www.sympla.com.br.