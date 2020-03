Mestríssimo Pedro D’Água Limpa lançará atlas sobre impérios africanos intercontinentais neste domingo

Matéria publicada em 7 de março de 2020, 09:00 horas

Volta Redonda – O mestríssimo Pedro D’Água Limpa, de 69 anos, lançará seu primeiro livro neste ano, em Volta Redonda. O mestríssimo publicará o primeiro volume do “Atlas Impérios Africanos Intercontinentais – Rainha Mãe” neste domingo, dia 8, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

O lançamento do livro será junto a um evento de artesanato que ocorrerá no Dia Internacional da Mulher, próximo da biblioteca.

Além de apresentar um pouco do livro para a população, Pedro promoverá consultorias sobre o Atlas, para ajudar e responder dúvidas sobre as questões raciais ou sobre qualquer assunto que a população desejar.

Impérios Continentais

O “Atlas Impérios Africanos Intercontinentais – Rainha Mãe” é um trabalho de 13 anos de pesquisa e produção do mestríssimo sobre os impérios africanos por todo o mundo. O atlas será dividido em cinco volumes, com a possibilidade de aumentar a quantidade no decorrer das pesquisas que fará futuramente.

– Quero que a população, principalmente o povo negro, saiba que fomos cruciais para a construção da sociedade que é conhecida hoje. Nem todo negro foi escravo ou usado como objeto comercial. Já fomos reis, rainhas, reis de reis, e é isso que precisa ser compartilhado com todos. Quero que este trabalho incentive novos atlas do império africano – explica Pedro D’Água Limpa.

Uma das “figuras” centrais do novo atlas do mestríssimo é Candance ou Kentake Amanirenas, a Rainha Mãe. Ela foi governante do Reino Kush da Núbia, que agora é considerado o Sudão. De acordo com Pedro, a Rainha Mãe foi uma grande força, sendo capaz de derrotar três legiões romanas que tentavam conquistar e dominar seu povo.

– Que esse atlas faça com que a gente tenha orgulho do nosso povo negro, das nossas lutas, conquistas, que reverberam nos dias de hoje – conclui o mestríssimo.

Consultas

Pedro D’Água Limpa voltará com suas “griôtagens”, consultas graciosas, sobre a igualdade racial, na sede da SMIDH (Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos), na Rua Antônio Barreiros, nº 232, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda.

As consultas ocorrerão todas as terças-feiras do mês de março, das 8h às 13h.

Pedro Antônio Francisco, além de ser mestríssimo em capoeira, também é historiador, escritor, jongueiro e ativista da igualdade racial. Desde os 13 anos, ele já começou a se aprofundar nas questões raciais e na luta contra o preconceito e desigualdade entre os povos.

Durante os 23 anos como mestre de capoeira e 19 anos como mestríssimo, Pedro graduou dois mestres de capoeira, no ano 2000, sendo um dos marcos de sua carreira.

Outro destaque que o caracteriza é a sua vestimenta diferenciada. Pedro gosta de se vestir com mantos africanos e cocar indígena, não se esquecendo de suas raízes e se orgulhando da própria cultura.

Serviço

Os contatos do mestríssimo para os interessados são o e-mail (mestrissimopedrodaagualimpa@gmail.com) e o WhatsApp (24) 99953-9043.

Miguel da Silveira