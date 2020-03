Ministério do Meio Ambiente suspende visitação a parques nacionais

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 18:51 horas

Proibição por uma semana pode ser prorrogada; decisão foi tomada em meio à pandemia da Covid-19

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) informou hoje (17) que está suspensa – por uma semana – a visitação pública em todos os parques nacionais e demais unidades federais de conservação.

A decisão vale a partir desta terça-feira e pode ser prorrogada.

“A medida atende orientações do Ministério da Saúde e visa contribuir para a segurança da população neste momento em que é necessário evitar aglomerações”, explicou, em nota, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia vinculada ao MMA. A medida é uma determinação do presidente Jair Bolsonaro.

A decisão foi tomada em meio à pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. No Brasil, mais de 200 casos da doença foram confirmados e mais de 2 mil estão em investigação.