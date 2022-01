Missa encerrando os festejos de Santos Reis foi na Catedral de Nossa Senhora da Glória em Valença

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2022, 20:21 horas

Valença- Na noite de ontem, dia 6, foi celebrada às 19 horas, pelo Padre Edilson, a tradicional missa de encerramento dos festejos de Santos Reis. A cerimônia religiosa que foi realizada na Catedral de Nossa Senhora da Glória em Valença, contou com a participação das sagradas bandeiras de grupos de folias.

A decisão de mais uma vez, não realizar o Encontro de Folias, foi da Associação dos Grupos de Folia de Reis de Valença – AGFORV e associados, em respeito aos protocolos sanitários e em especial, a preocupação com as crianças não imunizadas, com idades de 5 a 11 anos que sempre fizeram partes dos grupos na cantoria e como palhaços.

O prefeito de Valença, Fernandinho Graça, mais uma vez parabenizou a todos os devotos de Santos Reis e ao Padre Edilson, por estar sempre a frente dessa religiosidade tão importante, em uma tradição de pai para filho. “Fica a lembrança do apoio do meu pai Fernando Graça, nesse indiscutível evento onde as Folias percorrem bairros e ruas do município, levando uma mensagem de fé, amor, paz e solidariedade às centenas de famílias visitadas” comentou o Prefeito.

O Presidente da AGFORV, Kaká da Biquinha, agradeceu a todos que compareceram à celebração da missa, e comentou que, mais uma vez, fica a esperança de que em 2023, possa ser realizado uma grande festa em homenagem a religiosidade, a fé e a cultura de uma tradição passada de pai para filho durante décadas.