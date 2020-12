Moradoras de Volta Redonda e Barra Mansa se destacam no concurso Miss Top World 2020

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2020, 19:03 horas

Sul Fluminense – No primeiro final de semana do mês de dezembro, aconteceu o concurso Miss Top World, que elegeu as mais belas do Brasil. O concurso contou com várias categorias e aconteceu no Rio de Janeiro. As participantes, de todo o Brasil, disputaram os títulos, e muitas delas eram do Sul do Estado do Rio.

Ana Clara Costa, de 11 anos, moradora de Volta Redonda, foi uma delas. Ela ganhou no concurso o primeiro lugar como Miss Top World Infanto 2020, e sua mãe, Cristiane, de 41, que sempre a acompanha, ganhou o Miss Bellas Damas 2020. Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, Cristiane contou que tudo começou com sua irmã inscrevendo Ana Clara sem que ela soubesse para disputar o Miss Volta Redonda. Pouco tempo depois recebeu uma ligação com a notícia que tinha sido pré-selecionada para um concurso, mesmo surpresa disse que não poderia deixar de realizar o sonho da filha e a inscreveu.

Segundo ela, a parte mais difícil foi não ter patrocínio, mas mesmo com poucos recursos, passaram por várias etapas e diversos concursos até chegarem ao primeiro lugar no Top World Brasil, cada uma em sua categoria.

A história é parecida também com as irmãs Pérola e Pétala, de 5 e 9 anos, de Barra Mansa, que ganharam em 1º lugar como Miss Brasil Baby e em 2° lugar como Miss Brasil Mirim, respectivamente. Alessandro de Nascimento, de 44 anos, pai das duas, conta que a vontade de inscrever as filhas em concurso veio de um conselho de uma psicóloga. Na gravidez de sua filha mais nova, Pérola, Alessandro e sua mulher descobriram só na hora do parto que a gestação na verdade era de gêmeas e só uma havia se desenvolvido. Por isso, Pérola, ao longo da vida, tinha uma tendência muito grande em copiar a irmã em tudo, os concursos foram uma maneira que os pais viram para que ela desenvolvesse uma personalidade própria.

– Tudo começou no concurso Miss Barra Mansa em 2019, em que resolvi inscrever as duas filhas. Nesse mesmo concurso ganharam o “Miss Solidariedade”, cada um em sua categoria. Logo depois, foram classificadas para o Miss Beleza Resende, seguindo sempre o objetivo de ajudar outros a arrecadar alimentos e roupas – contou o pai.

Na seletiva da bandeira Top World, foram até o Rio de Janeiro participar e ficaram em 2º lugar em suas respectivas categorias e então foram ao concurso representando o estado do Amazonas. No concurso Top World, que aconteceu no primeiro final de semana de dezembro, sua filha mais nova foi nomeada Miss Brasil Baby e sua mais velha em segundo lugar como Miss Brasil Mirim. Durante todo esse percurso as meninas contaram sempre com a ajuda do pai, que as levava para todos os concursos, além de ter aprendido a fazer maquiagem, cabelo e ser responsável pelo arrecadamento das doações com ajuda da empresa onde trabalha.