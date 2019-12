Morre Bira, músico do Programa do Jô, aos 85 anos

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2019, 12:12 horas

Baixista não resistiu a um AVC

São Paulo- Ubirajara Penacho dos Reis, o Bira, morreu neste domingo (22), aos 85 anos, no Hospital Sancta Maggiore, na região da Mooca, zona leste de São Paulo. O baixista do Programa do Jô sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Ele estava internado em estado grave na unidade médica.

Nascido em Salvador, na Bahia, Bira era um dos integrantes do sexteto do Programa do Jô e ficou famoso por acompanhar o apresentador durante 29 anos na televisão, tanto no SBT quanto na Globo. Uma de suas características mais marcantes era sua risada, sempre alta e contagiante. Ele era um dos membros da banda com que Jô mais interagia.