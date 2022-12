Mostra gratuita do Comitê de Bacia da Baía da Ilha Grande traz filmes sobre a água - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2022, 10:36 horas

Projeto busca promover a conscientização ambiental através da arte

Paraty – No próximo sábado, dia 10, Paraty irá receber a 1ª Mostra de Filmes DÁGUA, festival de produções audiovisuais sobre a temática da água no planeta.

O evento, idealizado pela cineasta Cecília Lang e promovido pelo Comitê de Bacia da Baía da Ilha Grande (CBH – BIG) e pela Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) integra a programação do Fórum Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade (FITS), que teve início na última quarta-feira (7) e busca a conscientização sobre o consumo consciente de água.

A programação reúne obras audiovisuais exibidas em sessões de curta e média duração, no Sesc Santa Rita e longa metragens, no Cinema da Praça e contará com quatro eixos: Água e Sustentabilidade, com produções sobre iniciativas do uso sustentável da água; O Uso Prejudicial das Águas, com filmes sobre ações prejudiciais ao bom uso da água, Os Guardiões D’água, com produção sobre comunidades tradicionais que habitam regiões onde a água é abundante e seu papel na proteção dessas águas e Água para Crianças, com foco no público infantil, abordando a importância dos recursos hídricos.

A Mostra é gratuita e aberta ao público.

Confira mais informações pelo Instagram @mostrafilmesdagua.