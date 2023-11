Mudança no local de apresentação do espetáculo “Pimentinha - Elis Regina para crianças”, em Resende - Diário do Vale

Resende – A organização do espetáculo “Pimentinha – Elis Regina para crianças” comunicou que peça acontecerá neste sábado (11), a partir das 18h, na PEC (Praça do Esporte e da Cultura), que fica entre as ruas J e A, no bairro Morada da Montanha. O evento abre a programação de novembro do Diversão em Cena. A peça tem duração de 60 minutos, classificação etária de 2 anos e a entrada é gratuita. O espetáculo é apresentado pela ArcelorMittal, através da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Promovido pela Fundação ArcelorMittal há 13 anos, o Diversão em Cena é o maior programa para formação de público para teatro infantil do país. A iniciativa leva atrações culturais (gratuitas ou a preços populares) aos teatros e espaços públicos das cidades por onde passa, e, em 2023, faz parte das ações que comemoram os 35 anos da Fundação ArcelorMittal.