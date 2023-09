Mundiá Carimbó leva cultura brasileira para Madri, na Espanha

Paraty – Na região amazônica a palavra mundiá significa encantar, enfeitiçar. Esse encantamento vai cruzar o oceano para apresentações do grupo Mundiá Carimbó na Espanha, nos dias 30 de setembro, sábado, na Nave de Terneras e dia 07 de outubro, sábado, na Casa da América, Anfiteatro Gabriela Mistral, em Madri, no Festival ¡Hola Rio! O grupo, criado em Paraty, se apresentou no último dia 23 na edição carioca do Festival, na Casa do Pontal.

Os espanhóis serão impactados pela música e a dança dos ritmos amazônicos, como o Carimbó, Retumbão, Xote Bragantino e Lundu Marajoara, além do repertório autoral com influências das clássicas canções populares – dos antigos mestres do Carimbó e outros ritmos da Amazônia.

Para demonstrar ao mundo a cultura regional, o Mundiá Carimbó é formado por Xan Lucato (congas e maracas), Rodrigo Braga (composição, voz, banjo e baixo), Fernando Paraense (composição, curimbó, bongo e maracas), Joana Marinho (voz e maracas), Fernanda Echuya (curimbó, maracas e recoreco) e João Guaiamumm (voz e guitarra).

As apresentações em Madri acontecem no Festival ¡Hola Rio!, uma realização da Casa de América, do Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro (SESC RJ) e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SECEC). A correalização é da Prefeitura de Madri e Programa 21 distritos, apoio institucional da Embaixada do Brasil em Madri e produção executiva da Cinco Elementos Produções.

O grupo foi idealizado por paraenses radicados na Cidade Histórica de Paraty, pessoas que trocam e somam com suas vertentes culturais. O Mundiá Carimbó é composto por oito artistas, uma formação usual dos grupos musicais de Belém do Pará, com Curimbó (tambor indígena), Banjo (principal instrumento de corda do Carimbó), Maracas (chocalho indígena feito com cuia/cabaça e sementes), Guitarra Elétrica, no Saxofone e outros instrumentos percussivos. Somados com a voz principal e coro, o grupo encanta com a música da região amazônica.

Presentes nos shows, as influências de uma identidade cultural africana, indígena, portuguesa, caribenha e amazônica, em canções que falam sobre a relação do homem com a natureza, suas encantarias e saberes populares traduzidos através da poesia musical. No repertório, a base das raízes da música paraense, que se estende às referências caribenhas muito difundidas nos rios da imensa Amazônia, quando seus antepassados receberam pelos rios e ondas de rádio muitos ritmos, como as cumbias peruanas e colombianas; o merengue e a salsa cubana – origens de uma estética sonora muito similar ao que hoje se conhece como Lambada, Guitarrada e Carimbó.

Ficha técnica Mundiá Carimbó:

Xan Lucato (congas e maracas)

Rodrigo Braga (composição, voz, banjo e baixo)

Fernando Paraense (composição, curimbó, bongo e maracas)

Joana Marinho (voz e maracas)

Fernanda Echuya (curimbó, maracas e reco-reco)

João Guaiamum (voz e guitarra)

Produção: Jasmim Manga Produções

Repertório shows:

Carimbó Ijexá – Fernando Paraense

Morena Amar – Fernando Paraense

Banhar – Rodrigo Braga; Carimbó Ijexá – Fernando Paraense

O Barco – Fernando Paraense

Meu Bem De Belém – Rodrigo Braga

Afro Caribenho – Fernando Paraense

Vamos Dançar – Rodrigo Braga

Cumieira – Fernando Paraense

Sonhei Com Mar – Rodrigo Braga

Aconchinhar – Rodrigo Braga e Fernando Paraense