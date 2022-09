Museu Aeroespacial do Rio comemora bicentenário da Independência neste fim de semana

Matéria publicada em 24 de setembro de 2022, 09:12 horas

Rio de Janeiro- Em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil e ao Mês da Asa, o Museu Aeroespacial (Musal) oferece ao público uma programação especial neste final de semana. O evento é gratuito e destinado a toda a família e se estenderá das 9h às 17h.

Localizado no Campo dos Afonsos, berço da aviação brasileira, na cidade do Rio de Janeiro, o Musal é o maior museu de aviação do Hemisfério Sul e tem a missão de divulgar o patrimônio cultural da Aeronáutica Brasileira.

No sábado (24) e no domingo (25), a partir das 9h, haverá lançamento de paraquedistas da Equipe “Falcões” da Força Aérea Brasileira (FAB) e apresentações da Esquadrilha da Fumaça, além de demonstrações aéreas com a Esquadrilha CEU, com a Associação Brasileira de Acrobacia (ACRO) e com as aeronaves do Comandante Ferrari e do Comandante Geraldi.

Os visitantes poderão aproveitar outras atrações como a exposição de aeronaves históricas, oficinas educativas e exposição e demonstração do Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e da Guarda Municipal do Rio.

A direção do Musal incentiva a solidariedade, convidando os visitantes a levarem um quilo de alimento não perecível, que será doado ao Instituto Casa Viva, organização que atua em atendimento às necessidades da população em situação de vulnerabilidade social. Haverá estacionamento nas proximidades e um esquema especial de trânsito, que pode ser acessado no site do museu. Na internet, também estará disponível toda a programação do evento.

O museu oferece ao público atividades culturais e educacionais por meio de vídeos e telas interativas, visitas mediadas, oficinas educativas e exibição de filmes históricos. O espaço mescla conhecimento e entretenimento, de forma inclusiva.