Museu da Imagem e do Som é indicado ao LCD Awards 2020

Matéria publicada em 3 de março de 2020, 19:05 horas

Rio – O Museu da Imagem e do Som (MIS) foi indicado ao Leading Culture Destination (LCD Awards) 2020. O equipamento cultural do Rio de Janeiro está concorrendo na categoria “Melhor Destino Cultural na América Latina”, em reconhecimento a sua importância para a vida artística da cidade, e é a única instituição brasileira concorrente na premiação neste ano. O LCD Awards é considerado o “Oscar dos Museus”.

O LCD Awards é uma das premiações mais importantes do mundo na área de museus e instituições culturais, identificando as ofertas mais excepcionais existentes no mercado e que podem emergir como destinos que conectam artes e turismo. Na sua sexta edição, a premiação irá ocorrer em Berlim, Alemanha, entre os dias 4 e 5 de março. Os indicados ao LCD Berlin Awards foram selecionados por uma equipe de embaixadores do LCD e avaliados por um júri internacional.

O MIS

O Museu da Imagem e do Som é o primeiro centro audiovisual do país, inaugurado em 1965, e tem como missão celebrar e conservar a cultura brasileira em todos os seus matizes, desta forma possui o maior acervo audiovisual do Estado, com mais de 310 mil itens e coleções de nomes como Henrique Foreis, o Almirante, Augusto Malta, Elizeth Cardoso, Jacob do Bandolim, Dorival Caymmi, Nara Leão, dentre tantos outros, que fazem do museu um espaço cheio de sons, memórias e afetos.

Recentemente, o edital de licitação para a conclusão das obras do novo MIS, que estão paradas há quatro anos, foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). A gestão será da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.