Museu da Imagem e do Som: edital vai premiar exposições culturais

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2021, 18:37 horas

Rio- O Museu da Imagem e do Som (MIS) preparou um final de ano especial para os fazedores de cultura do estado do Rio de Janeiro. Além do anúncio da retomada das obras do MIS de Copacabana, feito pelo governador Cláudio Castro no último dia 8, foi lançado o edital “EXPOMIS – Cultura, Educação e Memória”, com premiação total de R$ 500 mil.

Quem quiser participar deve ficar atento ao calendário de inscrições, que foi aberto no último dia 17 e vai até 17 de janeiro de 2022, por meio da plataforma Desenvolve Cultura. O edital é voltado para pessoas jurídicas e será trabalhado em duas temáticas: Centenário da Rádio Transmissão no Brasil e Exposição Internacional do Centenário da Independência (1922).

O valor a ser contemplado por projeto também será dividido em duas categorias. Na categoria A, para exposição cultural realizada no espaço mezanino da sede administrativa do MIS Lapa, o valor pago será de R$ 50 mil. Já na categoria B, proposta de circulação no interior do Estado, as premiações serão de R$ 100 mil.

– A gente quer ver o Museu da Imagem e do Som chegando aos 92 municípios do estado por meio dos projetos selecionados, promovendo a cultura, a arte e a identidade do nosso povo. A ideia é levar a nossa imagem e o nosso som para as escolas públicas, zonas rurais e teatros espalhados por todo o Rio de Janeiro. É isso que esse edital vai promover – afirmou Danielle Barros, secretária estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

Para o presidente do MIS, Cesar Miranda Ribeiro, colocar o edital “EXPOMIS – Cultura, Educação e Memória” na rua, ainda em 2021, é motivo de orgulho para toda a equipe do Museu.

– Marca o nosso compromisso com a sociedade, de mobilizar e aplicar recursos para o desenvolvimento cultural do Rio de Janeiro – declarou Ribeiro.

A história do MIS

O MIS RJ foi o primeiro museu audiovisual do Brasil, inaugurado em 3 de setembro de 1965, celebra e preserva há 56 anos o registro audiovisual da cultura brasileira.

O acervo, com cerca de 350 mil itens, é constituído de dezenas de coleções relevantes e emblemáticas para a cultura carioca e fluminense, como as dos fotógrafos Augusto Malta e Guilherme Santos; dos músicos Jacob do Bandolim, Abel Ferreira e Paulo Tapajós; dos pesquisadores de música Sérgio Cabral, Hermínio Bello de Carvalho e Almirante; assim como de vários artistas, dentre eles, Nara Leão, Elizeth Cardoso, Dorival Caymmi, Braguinha e Herivelto Martins.

Há, também, documentos históricos da Rádio Nacional e da sua própria Coleção MIS, intitulada “Depoimento para a Posteridade”, com mais de mil registros de personalidades brasileiras de diversos setores da cultura.

Serviço – Edital “EXPOMIS – Cultura, Educação e Memória”



Período de inscrições: 17/12/2021 até 17/01/2022

Plataforma Desenvolve Cultura: http://cultura.rj.gov.br/ desenvolve-cultura/inscricao/

Informações sobre o edital: www.mis.rj.gov.br e www.cultura.rj.gov.br

Quem pode participar: pessoa jurídica privada, podendo ser microempreendedor individual (MEI), de natureza cultural, estabelecida no Estado do Rio de Janeiro.

Valor total dos recursos: R$ 500 mil.