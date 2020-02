Museu de Arte Moderna de Resende passa por obras de revitalização

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2020, 16:21 horas

Resende – O Museu de Arte Moderna de Resende, o MAM, importante patrimônio histórico do município, está passando por obras de revitalização, como a instalação de grades cercando o prédio público e também está recebendo pinturas em toda a instalação. As intervenções são possíveis devido ao programa “Revitaliza Resende”, da prefeitura, que promove melhorias em diversos locais do município.

Profissionais da administração municipal, como pintores e serralheiros, estão auxiliando nos serviços. No momento, as grades de ferro de proteção estão em processo de produção para que em breve sejam instaladas nos muros que cercam o MAM. A diretora do Museu de Arte Moderna, Carmem Aguiar, explicou o motivo da revitalização.

– Estamos colocando as grades de proteção no nosso museu por motivos de segurança. Vamos cercar o MAM para garantir a segurança do nosso diversificado acervo e também patrimônio para prevenir ações de depredação na estrutura do prédio – disse Carmem Aguiar, lembrando que o MAM também recebe apoio de colaboradores particulares e da iniciativa privada.

O Museu de Arte Moderna de Resende também está recebendo pinturas na fachada do prédio, muros, paredes internas e outros espaços onde ficam as exposições que são realizadas durante o ano.

MAM 70 anos

O Museu de Arte Moderna de Resende completa neste ano, 70 anos de fundação e a direção do museu preparou diversas comemorações e homenagens à data importante para o município.

As comemorações estão previstas para os meses de março e abril, como exposições e solenidades. Entre as mostras estão uma exposição de acervo do MAM e também uma solenidade que irá homenagear os antigos funcionários e diretores.

O MAM foi fundado através da Lei Municipal n° 100, que possibilitou a criação do espaço cultural. O museu reúne um acervo diversificado de artistas plásticos renomados no país como: Tarsila do Amaral, Imberê Camargo e Carlos Scliar. O museu fica localizado na Rua Doutor Cunha Ferreira, nº 101, no Centro.