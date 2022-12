Música nas Cidades Históricas chega a Paraty na próxima semana - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2022, 09:20 horas

Paraty – O “Projeto MUCIH – Música nas Cidades Históricas” estará em Paraty, nos próximos dias 9, 10 e 11, levando o melhor da cena instrumental brasileira à cidade. Todas as atrações são gratuitas ao público.

O projeto, que já passou por Tiradentes (MG), Ouro Preto (MG) e Petrópolis, na região Serrana do Rio, abre espaço ainda para músicos locais e grupos folclóricos da região. As apresentações serão no palco da quadra da Matriz, Casa da Cultura e Igreja Santa Rita.

Entre os artistas, estão ícones como Jaques Morelembaum e o CelloSam3aTrio, o saxofonista Nivaldo Ornelas e o pianista, regente e compositor Wagner Tiso, que se apresentam juntos, o Duo Cristina Braga e Ricardo Medeiros, o Duo Cristina Augustin & Rosimary Parra, além de atrações locais, como a Orquestra Sinfônica de Paraty, Marcelo Arty – Chorarty, o Quinteto Maria Aurora e o Coral dos Índios Guaranys.

Patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e pelo Ministério do Turismo, e idealizado pelo produtor Leonardo Conde, da Duo Produções, o evento tem como objetivo realizar uma série de shows de música instrumental, passando pelos períodos Colonial e Imperial, e chegando ao Contemporâneo, resgatando e revitalizando um imenso patrimônio imaterial brasileiro.

A programação completa pode ser acessada pelo site: mucih.com.br.