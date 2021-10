Musical da Turma da Mônica sobre saneamento básico será apresentado nesta quarta-feira em Resende

Matéria publicada em 26 de outubro de 2021, 16:02 horas

Primeira exibição do projeto ‘Águas em Cena’ será realizado na quadra da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Resende – A primeira apresentação do espetáculo “Turma da Mônica em: Um plano para salvar o planeta” acontecerá nesta quarta-feira, dia 27 de outubro, às 19h, na área aberta da quadra da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizada na Avenida Construtor Clemente Barbosa, no bairro Jardim Aliança II. O evento, promovido pela concessionária Águas das Agulhas Negras, conta com apoio da Prefeitura de Resende e seguirá todos os protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19. A iniciativa faz parte do ciclo de seis apresentações do Projeto Águas em Cena, realizado pelo ‘Programa Saneamento Para Todos’, da Caixa Econômica Federal, no município de Resende.

Ao todo, estão previstas seis apresentações em áreas públicas, entre outubro e o segundo semestre de 2022. O calendário com as futuras datas e locais será disponibilizado em breve pela empresa. O musical é de autoria da Cia. Jovem de Teatro Musical – Centro Cultural Arte em Cena, adaptado pela analista de comunicação e idealizadora do Projeto Águas em Cena, Priscila Berbert.

O presidente da Amar (Agência de Meio Ambiente do Município de Resende), Wilson Moura, destacou a importância da iniciativa com abordagem sobre saneamento básico em defesa da natureza e de seus recursos renováveis. “O teatro sobre esta temática tão importante é voltado, principalmente, para as crianças, que são agentes multiplicadores da nossa cidade. A água é fonte de vida e um grande bem indispensável para a nossa existência no Planeta Terra, por isso, devemos cuidar bem do meio ambiente e ter hábitos que ajudem nesta missão como o incentivo ao não desperdício nas atividades do cotidiano. Os serviços de saneamento básico têm um papel importante na preservação do meio ambiente, com o destino adequado dos resíduos sólidos, a coleta seletiva, o abastecimento e tratamento de água e a manutenção dos sistemas de tratamento de esgoto. É fundamental que a pessoa conheça todo este processo desde a infância e valorize os nossos recursos naturais renováveis em simples atitudes de cidadania e educação”, reforça.

O superintendente da Águas das Agulhas Negras, Gabriel Roberti, explicou como foi idealizado o projeto. “O projeto Águas em Cena surgiu com o objetivo de proporcionar melhor percepção sobre a importância e o funcionamento dos serviços de saneamento básico prestados no município de Resende. Além disso, temos o compromisso de gerar cada vez mais a consciência ambiental em todas as pessoas, independentemente da idade, empoderando cada um a ser agente de transformação para que a saúde e o meio ambiente sejam mais saudáveis e sustentáveis”, lembra.