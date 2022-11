Natal Encantado chega em Barra do Piraí no dia 19

Matéria publicada em 9 de novembro de 2022, 13:36 horas

Evento em Ipiabas, no sábado, 5, foi sucesso de público e crítica

Barra do Piraí – A abertura do Natal Encantado aconteceu sábado, 05, e foi um sucesso visto por aproximadamente cinco mil pessoas em Ipiabas. E, agora, a Prefeitura de Barra do Piraí convida a todos para celebrar essa época natalina em Barra do Piraí. No dia 19, a partir das 19 horas, também vai acontecer na Praça Nilo Peçanha, no Centro, a Parada de Natal.

O secretário de Turismo e Cultura, Rafael Couto, comenta sobre como foi a primeira etapa do Natal Encantado. “Atraímos milhares de pessoas para a praça de Ipiabas. Foi um grande evento que contou com a inauguração do grafite do Avião do Metaverso e com a parada de Natal, que também vai acontecer em Barra do Piraí”, comemora.

Rafael ainda reitera o fato da alteração da data do evento no centro da cidade, que seria na sexta, 11. “Ainda é bom lembrar que tivemos que realizar alterações no processo de instalação da decoração e, devido a isso, mudamos a data. Agora o evento acontecerá sábado, dia 19”, reitera.

O prefeito Mario Esteves também comenta sobre o evento ocorrido. “O Natal é uma data muito querida. O evento de Ipiabas foi uma celebração muito importante. A inauguração da pintura do avião foi um momento de muita emoção que vamos guardar na memória. E, em Barra do Piraí, temos a certeza de que será tão emocionante quanto foi em Ipiabas. Contamos com a presença de todos dia 19, na Praça Nilo Peçanha!”, arremata o prefeito.