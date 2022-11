“Natal Luz e Sonhos” será lançado nesta sexta-feira em Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de novembro de 2022, 11:28 horas

A prefeitura de Piraí abre nesta sexta-feira, dia 25, o “Natal Luz e Sonhos”. O evento, que terá início às 20h, na Praça de Santana, marcará o acendimento das luzes de Natal e contará com show da Orquestra de Barra Mansa e Concerto de Natal com cantores de Piraí. A mesma programação acontecerá no dia 8 de dezembro, na Praça de Arrozal.

A programação prossegue nos dias 16 e 17 de dezembro, na Praça da Prefeitura, com o Espetáculo de Natal. Nos mesmos dias, às 16h, acontece a Feira de Artesanato na Praça da Preguiça.

Encerrando as atividades, no dia 28 de dezembro, a partir das 18h, acontece o tradicional Encontro de Folias de Reis. O evento será realizado no Ciep 158 Margarida Thompson.