Natal no Shopping Park Sul tem Papai Noel protegido por placa de acrílico

Matéria publicada em 18 de novembro de 2020, 14:23 horas

Volta Redonda– O Natal no Shopping Park Sul foi aberto na semana passada com a chegada do Papai Noel, entretanto este ano, em meio à pandemia as tradicionais fotos com o Bom Velhinho ficaram um tanto diferentes. O Park Sul encontrou uma forma de garantir ao Papai Noel e às crianças a proteção necessária: instalou uma placa de acrílico para permitir que as crianças estejam próximas, mas não tenham contato com o personagem.

– Tivemos que nos adequar à realidade atual, fizemos o necessário para garantir a segurança do Papai Noel e das crianças. É um Natal diferente em que todos nós torcemos para que, em breve possamos voltar ao normal – avaliou Rodrigo Mattos, coordenador de marketing do shopping.

As fotos com o Papai Noel podem ser tiradas diariamente a partir das 15h no corredor do Acesso A. A chegada do Bom Velhinho inaugurou a decoração de Natal do shopping, que este ano recebeu uma iluminação especial na sua fachada. Rodrigo Mattos, comemorou o momento.

– As expectativas são as melhores possíveis, Papai Noel abre o nosso Natal no momento em que reabrimos o cinema e as operações de entretenimento infantil. Estamos entregando à cidade uma decoração que resgata a tradição do Natal, com muito bom gosto e qualidade. Temos um shopping com muitas opções de lazer, alimentação e compras. Inauguramos o Xôk’s, operação de chocolates da serra gaúcha, e até o final do ano teremos muitas novidades, com destaque para a loja Miniso, famosa marca de produtos de estilo de vida de inspiração japonesa, e a Constance, loja de calçados femininos com mais de 300 lojas no País, ambas inéditas na região Sul Fluminense – comentou.

O Shopping Park Sul está localizado na Rodovia dos Metalúrgicos, número 1.189, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda.