Netinho de Paula agita público na segunda noite da Festa de Rialto

Barra Mansa – A Festa de Rialto de 2023 teve sequência no sábado (28). Os shows são realizados pela RID Eventos e contam com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura e os patrocínios da empresa Light e do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A atração principal da noite foi cantor de pagode Netinho de Paula. Com 37 anos de carreira, Netinho fez muito sucesso na década de 90 junto ao grupo ‘Negritude Júnior’.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou a respeito do valor da festa para o município. “Estamos fechando com chave de ouro o circuito em comemoração aos 191 anos de Barra Mansa. Um projeto como este, gratuito, com grandes shows e de forma descentralizada é um compromisso da nossa política cultural do município”, frisou.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, afirmou a importância dessa festividade para o distrito de Barra Mansa. “Trouxemos esse evento para um novo local, com novo layout, que pode ser explorado futuramente. A festa contribui com a economia do distrito, recebe pessoas de diversos bairros de Barra Mansa, além de proporcionar cultura e lazer. Isso demonstra que o poder público se faz presente também nos distritos”, comentou.

Também presente na Festa, o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, destacou. “Estamos prestigiando o evento e observando ainda como está o seu transcorrer, para garantir que a festa aconteça com segurança e na normalidade”, pontuou.

O morador do bairro Ano Bom, Erick Meneguelli, informou que vai com frequência nesta festa e parabenizou todos pelo momento de entretenimento familiar. “Está muito animada. Com o público interagindo, sambando, tudo tranquilo e um bom ambiente. Estão de parabéns pela festa”, ressaltou.

A Festa de Rialto se encerra neste domingo (29). As atrações sobem ao palco a partir das 18h.

Programação: