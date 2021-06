Matéria publicada em 11 de junho de 2021, 16:57 horas

Volta Redonda – Em clima de expectativa e felicidade. Assim está a nova formação do trio As Sublimes e os fãs que acompanharam toda a trajetória do grupo, que já vai completar 28 anos. Neste sábado, dia 12, às 14h40, o primeiro single das novas integrantes terá seu videoclipe lançado no YouTube. A música se chama ‘Rainha’ e o vídeo vem com um discurso sobre amor próprio, tudo envolvendo uma estética que dialoga entre o retrô e o futurístico.

Produto da RH Soluções Artísticas, a nova formação do trio é uma realização de sonho do ator e diretor voltarredondense Rodrigo Hallvys, que se tornou fã em 1993, quando o primeiro trio foi lançado, tendo Isabel Fillardis, Karla Prietto e Lilian Valeska na formação inicial.

– Eu tinha apenas doze anos e vi um mundo social alterando à minha volta pela presença das Sublimes na mídia. Elas estavam em tudo quanto é programa de televisão, capa de jornais e revistas. As músicas delas fizeram sucesso nas rádios. Era um conjunto de coisas que me fez virar fã e com o tempo fui conhecendo outros fãs. Daí veio a ideia de trazer uma nova formação – explica Hallvys, que hoje é proprietário da marca registrada que leva o nome do grupo.

As cantoras Ciça Reis, Dudda Olive e Jess Araújo foram as selecionadas após dois meses de audições no ano passado. A seletiva exigia, entre os critérios, que as cantoras fossem do Sul Fluminense. Ideia que surgiu pelo fato de o produtor ter nascido na região. “Sou artista há mais de trinta anos. Passei dez anos fora e sempre vi como muita coisa só não acontece na região porque a maior parte dos profissionais que possuem a faca e o queijo nas mãos não facilitam para abertura do mercado no sul fluminense. Talvez seja a minha oportunidade de ajudar em algo”, comenta.

Música

Seguindo o estilo musical de sua inspiração, o trio estadunidense ‘The Supremes’ (que lançou Diana Ross, Mary Wilson e Florence Ballard ao estrondoso estrelato mundial na década de 60), As Sublimes seguem a linha soul music e com R&B. Como todos sabem, girl group é um formato que chama atenção da população em geral e o estilo diferenciado proposto pela Black Music também funciona como um ótimo tempero.

– É necessário entender que estamos falando de um período onde representatividade tem sido discurso e se faz necessária. Por outro lado, embora seja o mesmo nome, As Sublimes vivem em uma nova fase, uma nova era musical. O formato de composição é trio, mas comparações com as outras duas formações já anteriores seriam injustas. A música mundial mudou. Os arranjos e as harmonias musicais já não são sustentados por saudosismos. Então há uma nova roupagem que equilibra o passado com o que temos no presente, mantendo a qualidade – detalha Hallvys.

Duas das integrantes são voltarredondenses e uma, compositora da música de estreia, nasceu em Barra Mansa. ‘Rainha’ tem sido vista como uma nova porta para região sul fluminense conquistar a mídia nacional em mais uma via profissional.

Mais informações pelo site www.assublimes.com.br e pelas redes sociais com @assublimes