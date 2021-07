Matéria publicada em 8 de julho de 2021, 13:30 horas

Itatiaia- Para quem gostava de visitar a Biblioteca Pública Dona Mariúcha em busca de uma boa leitura ou pesquisa, o local após ser reformado está funcionando em um novo endereço.

Após a inauguração da nova sede da Biblioteca Pública pela Prefeitura de Itatiaia, através da Superintendência de Cultura na tarde de quarta-feira, dia 07, o novo espaço cultural passa a funcionar na Avenida dos Expedicionários, nº20, no Centro.

De acordo com a prefeitura, a cerimônia de inauguração seguiu todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde- OMS, como a obrigatoriedade de máscara de proteção facial, higienização e distanciamento social.

Segundo a programação, a cerimônia de abertura foi realizada pelos músicos da Casa da Cultura que receberam os convidados ao som de vários clássicos da Música Popular Brasileira, entre eles “O caderno” e “Aquarela”, do compositor Toquinho. Em seguida os profissionais fizeram a execução dos Hinos Nacional e do Município.

O superintendente de Cultura, Jerfesson Santos, em seu pronunciamento falou da alegria de inaugurar a biblioteca, após estar quase dois anos desativada e também dos novos projetos para a continuidade da melhoria do espaço.

– É com muita alegria que inauguramos a nova sede da biblioteca, uma ação muito importante que tem o objetivo devolver a oportunidade das pessoas terem acesso aos livros, principalmente nesse momento de pandemia. Como forma de melhorar esse acesso, estamos fazendo parcerias com empresas para adquirirmos novos livros, estamos criando um link para disponibilizar livros de forma digital e também vamos criar um tour digital onde as pessoas poderão fazer visitas a equipamentos culturais em vários pontos do país, explicou o superintendente.

Para a inauguração a nova sede ganhou um busto da patrona. A imagem foi doada por um admirador da leitura, o empresário Pedro Paulo Faria, que recebeu uma placa de agradecimento durante o evento.

Também foram homenageados com placas a ex-servidora Helenice Dile Evangelista, que esteve a frente da biblioteca por mais de 20 anos e o sobrinho de Dona Mariúcha, Luis Gabriel Guimarães Freire Sobrinho.

Ao final do evento foi feito o descerramento do busto e da placa de inauguração e logo em seguida uma visita guiada pelo interior da nova sede da BIPUIM.

A cerimônia contou com a participação do presidente da Câmara, Alexandre Campos, o Tim Campos, do vereador João Márcio e Eduardo Pereira, o Dudu Pereira e também de secretários municipais e convidados.

A Biblioteca

Atualmente a biblioteca conta com um acervo de cerca 15 mil livros de mais de 80 autores diferentes, além de revistas e gibis. A nova sede reúne sala de recepção, salas de literatura infantil e infanto juvenil, de literatura brasileira e estrangeira, de literatura didática, área de pesquisa, espaço de doação, além de um espaço para contação de histórias e outras atividades lúdicas.