Novo livro ‘O Segredo da Aura’, do escritor Luan Pascoal de BM, será lançado até o final do ano

Matéria publicada em 27 de agosto de 2022, 10:49 horas

Barra Mansa- O escritor de Barra Mansa, Luan Pascoal, 34 anos, estudante de história e topografia, além de mecânico na CSN, fresador e poeta, está trabalhando em um novo livro, ‘O Segredo da Aura’, que como a sua última trilogia, ERAM OS ANJOS FALSOS DEUSES?, onde fez analogias fundindo Angeologia com Mitologia e Arqueologia, leva muitos leitores a pensarem sobre coisas que nunca imaginaram que poderiam existir da forma como as veem!

De acordo com o autor, hoje muitos buscam estudar Expressão Corporal para saberem como desvendar mentiras, mas ela não serve só para isso. “Você pode também identificar pessoas falsas, manipuladoras, maldosas, aproveitadoras, ou quando a pessoa sente nojo, inveja, tem desprezo, ou quando gosta realmente de você”, esclarece.

Segundo Luan, pessoas que estudam Expressão Corporal e Facial, tendem a se aprimorar a fim de estudarem alguém que acabaram de conhecer em uma festa, ou ao conversar com alguém que lhe traz um contrato de trabalho para assinar, para saberem em quem confiar em determinada ocasião, sendo colegas de trabalho, de escola, e do dia a dia, ou até mesmo para estudarem seus chefes ou supervisores para saberem se seus desígnios são reais ou agem em resposta a algum sentimento que sentem pelos seus funcionários, afim de se livrarem de situações ruins.

Mas a Linguagem Corporal não existe apenas para essas finalidades! ressalta o autor.

O escritor de Barra Mansa, em seu novo livro, aborda o estudo da Linguagem Corporal sob um ponto de vista, que além de tratar de realizações pessoais e profissionais, fala de algo que é de mais interesse dos homens: Encontrar a mulher ideal!

– Existem muitas literaturas que falam sobre personagens ou pessoas importantes como Cleópatra ou Don Juan onde, sobre sensualidade, são citados como tendo algo místico. No mundo dos famosos podemos assimilar com Merilin Monroe, Phil Lynot, Jim Morrison, Brad Pit, Steven Tyler ou Cris Cornnel. – Usei diversos exemplos e situações para mostrar o que é ter Presença sem usar palavras – Continua Luan.

Ao longo dos anos, Luan conheceu muitos homens que se submetem a determinadas situações apenas por não saberem que são capazes daquilo que são e não descobriram ainda que podem! Por isso ele decidiu pegar essas experiencias, aperfeiçoar o que estudou e transformar tudo isso em etapas de determinadas técnicas ao qual ele denominou como SIMETRIA.

O autor que é ex-praticante de Artes Marciais, conta que assemelhou e introduziu técnicas de ataque, defesa, contra-ataque, timing e interceptação ao contexto de sedução de um homem para uma mulher, onde o princípio de tudo é estar relaxado e confortável como se estivesse “embaixo d’água”. Exemplo que o autor dá para definir um padrão e ritmo de movimentos. Este primeiro padrão contém tudo que todo homem precisa para iniciar o que gerará algo fundamental neles, e que tem a ver com três coisas básicas que as mulheres buscam no homem.

1 – POSTURA, quando falei sobre se imaginar embaixo d’água. Você manterá a coluna ereta e a cabeça erguida, mesmo estando suave, confortável e sem pressa.

2 – CONFIAÇA, coluna ereta também ergue os ombros, abrindo o tórax, e isso também chama a atenção de uma mulher. Um homem Confiante, inconscientemente traz para a mulher um sentimento de Segurança e Proteção. E consecutivamente ela irá se abrir, estando mais receptível a você.

3 – ESTILO. Tudo isso junto, você fazendo do seu jeito, por que seu jeito? Digo isso por qualquer um que fizer esses passos, nunca vai ficar igual o outro, por isso digo: do seu jeito. Por isso tem um ESTILO. Você logo estará fazendo as mesmas coisas, só que de maneira própria, ou seja, do seu estilo.

Mas o escritor questiona se são só três coisas, Postura, Confiança e Estilo que as mulheres procuram? Não! Esses são apenas os requisitos básicos. O estilo, não está no jeito de andar, se mover ou vestir. Existe algo mais profundo que faz e também fará parte do seu estilo, e isso se chama AURA que é uma junção de várias características e movimentos em simultâneo que geram uma resposta no observador.

Segundo o autor, o seu novo livro ‘O SEGREDO DA AURA’ deverá ficar pronto e lançado até o final do ano.

Luan, hoje casado com sua esposa Alana Queiroz, também já fez diversos estudos com arqueólogos da Bolívia e do Perú, estudou a Tradição Oral de algumas tribos indígenas da Amazônia, participou de várias lives com Erika Telles do canal Arqueologia com Erika Telles, estudou com a egiptóloga Amanda Hutflez e fez um modelo de explicação técnica para a Máquina de Anticítera que ficou exposto na Grécia no museu referente ao artefato.

Quem quiser saber mais é só entrar em contato pelo WhatsApp: (24)993316353.